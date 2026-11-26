Las palabras de Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica, resonaron mucho en la industria argentina semanas atrás. El máximo ejecutivo del grupo en la región había declarado ante la prensa brasileña que no descartaba cerrar una o incluso las dos fábricas que tiene en la Argentina.

“Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos trasladar la producción de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar ambas”, le decía a Exame en octubre último.

El presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, y el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, hablaron con la prensa tras el lanzamiento industrial del nuevo motor en Córdoba

Sus dichos tuvieron, entonces, varias lecturas. Por un lado, se vinculaban estrechamente a la proximidad de esas declaraciones a las elecciones en Brasil. Por el otro, se apalancaban en un momento donde el mercado brasileño demanda cada vez menos autos argentinos.

Poco más de un mes después, Zola viajó a la Argentina y dio el presente en el lanzamiento industrial del motor Multijet 2.2 que Stellantis empieza a fabricar en la planta de Ferreyra, Córdoba. Tras un evento que convocó, además, a las autoridades políticas de la provincia, el máximo ejecutivo regional de Stellantis dialogó con la prensa local, entre ella LA NACION, y se refirió al futuro de la marca no sólo en la Argentina sino en la región.

La competitividad y el devenir de las plantas argentinas

Uno de los ejes de la charla giró en torno a sus dichos tiempo atrás, pero también lo hizo en torno a la competitividad. Ya lo vienen marcando los principales CEO de las automotrices argentinas y regionales: es necesario mejorar la competitividad del producto para poder hacerle frente a los cambios del mercado global.

“Todas las posibilidades que tenemos en la región están ligadas a eso. Nosotros tenemos que ser competitivos y la situación de cada una de las plantas es exactamente la misma. Dependiendo de la competitividad que tenga cada una, en cada marca, con cada producto, tenemos la capacidad de decidir lo que va a suceder en el futuro”, sintetizó.

El ejecutivo hizo especial énfasis en la necesidad de mejorar la competitividad y explicó que es un problema que afecta a las fábricas de todo el mundo

Según Zola, esa es la situación que vive “toda la industria automotriz del mundo” y recalcó que cualquier decisión se basa en la capacidad de mantener competitiva a una planta en la región.

Así, sin embargo, la decisión sería multicausal. Los dos principales mercados de Sudamérica, Argentina y Brasil, viven situaciones distintas. Acorde a los datos proporcionados por Zola, la Argentina cae 10% frente al período anterior mientras que Brasil crece a un ritmo del 15%.

No obstante, señaló que el crecimiento se debe a la irrupción de marcas chinas y productos importados. “La producción local y la cantidad de productos fabricados cae en comparación al último año”, explicó. Es decir, el mercado brasileño no crecería por volumen industrial en términos de ventas sino por volumen importador.

“Cuando la producción local cae, los costos fijos que tenemos tienen que ser sostenidos por una cantidad de producción menor y, con eso, la competitividad cae. Estamos haciendo mucho trabajo en términos industriales, con eficiencia, búsqueda de tecnologías que nos permitan ser más competitivos y sustitución de algunos proveedores para mantener la competitividad”, explicó Zola.

La entrevista se dio en el marco del lanzamiento industrial del nuevo motor Multijet 2.2 que abastecerá a 11 vehículos producidos en la región

Aún así, subrayó que “la cantidad de impuestos para los productos importados no es suficiente para frenar su crecimiento”. “La posibilidad de nuestros competidores de importar autos de China u otro mercado nosotros también la tenemos”, añadió. Sus declaraciones hacen referencia a Leapmotor, empresa de esa procedencia que opera bajo el paraguas del grupo y que se incorporó al nuestro mercado este año.

A su vez, hizo énfasis en la necesidad de trabajar en conjunto en pos de “buscar la competitividad para la industria local”. “Es importante en cualquier país donde tenemos inversiones”, completó.

Las elecciones en Brasil y la previsión para 2027

La reelección de Lula Da Silva en Brasil y la posterior devaluación del real preocupa también en Stellantis. Zola, durante la conferencia de prensa, remarcó que la situación de análisis sobre el futuro de la competitividad y producción no es algo exclusivo de la Argentina.

El país vecino hoy es el responsable de casi el 60% del mercado regional, por lo que hay que mirar de cerca los movimientos que allí ocurren. “Cada uno de los gobiernos tiene que evaluar para entender cómo podemos determinar un buen nivel de equilibrio que garantice que la industria local tenga un buen nivel de competitividad”, explicó el ejecutivo.

También se refirió a la necesidad de un “equilibrio con los chinos que quieren producir” en la región. Según él, nuevamente la búsqueda debe centrarse en proyectos que inyecten capital, pero que sean “saludables, que perduren y que sean sostenibles”.

La fábrica de Ferreyra, Córdoba, recibió una gran inversión en los últimos años para concentrar allí la producción del motor junto con el Fiat Cronos y las pickups Fiat Titano y Ram Dakota

En otro orden, se mostró cauto frente al futuro de las ventas y aseguró estar preparándose para escenarios tanto positivos como negativos. Sin embargo, advirtió que la previsión hoy “es conservadora”. “Infelizmente, en este momento no prevemos crecimiento sino estabilidad”, subrayó.

Entretanto, explicó que se vienen varias novedades para los mercados argentino y brasilero que girarán en torno a la electrificación de su portfolio, la incorporación de nuevas tecnologías y la posibilidad de nuevas alianzas con otras automotrices además de la ya conocida con Leapmotor.

“Tenemos planes que nos aseguran la posibilidad de competir fuerte también con productos de combustión, [pero] antes de tomar cualquier decisión, el punto de vista de la competitividad es un problema para el cual nos tenemos que adaptar a algunas situaciones”, precisó.

En ese sentido, remarcó que existe la posibilidad de bajar volúmenes de producción cuando sea necesario para disminuir los costos y eventualmente retomar los niveles más adelante.