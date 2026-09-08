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Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en septiembre 2026

Toyota confirmó el precio del Corolla Cross para este noveno mes del año: cuánto vale el SUV mediano

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Toyota es la marca que más autos logró vender en el acumulado anual
Toyota es la marca que más autos logró vender en el acumulado anual

El Toyota Corolla Cross, el Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento C (mediano), fue el modelo más vendido de su categoría el año pasado, uno de los segmentos más competitivos del mercado. No obstante, en 2026 su desempeño se vio afectado por el incremento de la competencia y también por la incorporación del Toyota Yaris Cross, el SUV del segmento B (compacto), al portfolio de la marca.

Como resultado, entre enero y agosto acumuló 7503 patentamientos, un 47% menos que en el mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Aun así, Toyota se mantiene como la automotriz con más ventas del mercado, con 53.221 patentamientos acumulados al cierre de agosto.

El Toyota Corolla Cross está disponible con motorizaciones nafteras e híbridas
El Toyota Corolla Cross está disponible con motorizaciones nafteras e híbridasWFK

Ese liderazgo se explica, principalmente, por el desempeño de la Hilux, que el año pasado fue el vehículo más vendido de todo el mercado (no solo de su segmento), y por el crecimiento del Yaris Cross, que continúa ganando protagonismo mes a mes. De hecho, durante el octavo mes del año se ubicó como el tercer modelo más vendido del mercado en el análisis mensual.

Para conservar ese liderazgo, la automotriz japonesa mantuvo prácticamente sin cambios su lista de precios para septiembre. La única excepción fueron el Yaris, con un incremento del 1%, y la Hiace, que registró una suba del 2% respecto de agosto.

El resto de los modelos mantiene los mismos valores del mes pasado, como es el caso del Corolla Cross:

  • Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000 
  • Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $56.263.000
  • Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000
  • Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000
  • Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000
Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina
Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

Cuáles son los SUV más vendidos de este año

Como se mencionó previamente, el Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido en 2025, un dato no menor tratándose de un modelo del segmento C (mediano) y compitiendo con opciones de segmentos más chicos que tienen precios más bajos.

Ahora bien, al cierre de agosto, estos son los 10 SUV más vendidos, sin distinción de subsegmentos:

  • Ford Territory: 13.830 (ventas anuales)
  • Volkswagen Tera: 10.658
  • Chevrolet Tracker: 9619
  • Peugeot 2008: 7867
  • Toyota Corolla Cross: 7503
  • Toyota Yaris Cross: 7474
  • Volkswagen Taos: 6888
  • Jeep Compass: 5099
  • Renault Kardian: 5002
  • Volkswagen Nivus: 4843
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