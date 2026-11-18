El grupo Stellantis, que reúne a Peugeot, RAM, Citroën, Fiat, Jeep, DS y Leapmotor, organizaría las Driving Sessions entre el domingo 22 y lunes 23 de noviembre. El evento, organizado en conjunto con LA NACION, contará con la presencia de las siete marcas del grupo y 24 modelos diferentes para poder manejar y probar.

El encuentro tendrá lugar en La Nube, ubicada en C. Int. Güiraldes 2851, en la zona de Costanera Norte, y permitirá conocer de cerca una parte importante de la oferta que la compañía comercializa en el mercado local. La particularidad de la convocatoria es que reunirá vehículos de distintos segmentos, tecnologías y procedencias, desde modelos fabricados en la Argentina hasta propuestas de origen europeo, norteamericano y chino.

Stellantis presenta su oferta de marcas y modelos al público

En ese sentido, la muestra reunirá marcas con trayectorias y características muy diferentes dentro de la industria automotriz, que dan cuenta de la heterogeneidad del mercado automotor de la Argentina. A Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, RAM y DS se suma Leapmotor, el fabricante chino que forma parte del grupo, con una propuesta centrada en los vehículos electrificados.

La presencia de esta última marca tendrá como protagonistas al B10 y al C10, dos modelos que representan la nueva generación de productos de origen chino que desembarcan en el mercado local.

Modelos nacionales, importados y de distintos segmentos

La variedad también estará dada por los vehículos que se podrán manejar, entre los modelos exhibidos habrá opciones de producción regional, como el Peugeot 208 y el 2008, fabricados en la planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires, junto con una amplia gama de productos importados de diferentes mercados.

Peugeot 208

La oferta incluirá desde SUV compactos y familiares hasta vehículos todoterreno y pickups. En el segmento de pickups se destacarán las Ram 1500 y 2500, la nueva Dakota, las Fiat Titano (en versiones Freedom y Ranch) y la Fiat Toro.

RAM Dakota

Asimismo, la gama de SUV contará con la presencia del Jeep Wrangler (Rubicon) y el Renegade Willys, los Peugeot 3008, 408 y 5008, los Citroën Basalt, Aircross y C5 Aircross, y el DS 7 Pallas.

Citroën C5 Aircross lopetegui

En materia de electrificación, la propuesta ofrecerá varias alternativas, entre las que destacan modelos híbridos como el Citroën C4 Hybrid, el DS 3 Etoile Hybrid, el Jeep Avenger MHEV y el Fiat 600 MHEV, sumados a las tecnologías que ofrece Leapmotor.

El Jeep Avenger es uno de los últimos lanzamientos del grupo

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán realizar test drives de los vehículos disponibles. Los recorridos tendrán una duración aproximada de 25 minutos, aunque el tiempo dependerá de cada modelo y de las características del trayecto. Los participantes estarán acompañados por un conductor especializado, que podrá responder consultas y explicar las particularidades de cada unidad.

La actividad comenzará en La Nube, donde los interesados deberán acreditarse antes de realizar la prueba. Mientras esperan su turno, tendrán a disposición un espacio de descanso con café de especialidad de La Kitchen. También habrá música en vivo a través de una cabina de DJ.

Una vez finalizado el recorrido, quienes quieran profundizar sobre las características del vehículo podrán acercarse al equipo comercial de cada marca para consultar sobre equipamiento, motorizaciones y prestaciones.

¿Cómo participar? Para acceder a las pruebas de manejo será necesario completar una inscripción previa a través del sitio oficial del evento, stellantisdriving.com.ar. Los cupos son limitados y se recomienda reservar un lugar con anticipación.