Cuánto cuesta el Toyota Yaris en agosto 2026

El Toyota Yaris, el modelo más accesible de la automotriz japonesa, registró 7184 ventas entre enero y julio, lo que representó una caída del 62% respecto del mismo período del año anterior. Aun así, se ubicó como el décimo modelo más vendido de todo el mercado, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Esta caída en las ventas del hatchback japonés, que el año pasado apuntaba a convertirse en el modelo más vendido del mercado pero fue superado por su compañera de marca, la Hilux, se explica principalmente por dos motivos: por un lado, la ampliación del portfolio de Toyota con la incorporación del Yaris Cross, el SUV compacto; por otro, la mayor competitividad del sector, impulsada por la llegada de nuevas marcas y modelos.

En ese sentido, Toyota, que es la automotriz con más ventas al cierre de julio, decidió aumentar solo un 2% los precios del Yaris y la Hiace, mientras que mantuvo sin cambios el resto de su lista de precios. De esta manera, así quedaron los precios de lista de todas las versiones del Yaris para agosto:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $35.354.000

$35.354.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $39.273.000

$39.273.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $42.111.000

Así es el Toyota Yaris Hatchback

Cómo se encuentra la industria automotriz

El mercado automotor argentino cerró julio con 43.758 vehículos patentados, una caída del 30,3%frente a las 62.818 unidades registradas durante el mismo mes de 2025. A su vez, se observó un retroceso del 7,7% respecto de junio, cuando se habían contabilizado 47.415 operaciones, según Acara.

Con estos resultados, entre enero y julio se patentaron 339.359 vehículos, un 12,8% menos que las 389.367 unidades alcanzadas durante el mismo período del año pasado.

Si bien julio tuvo 21 días hábiles (uno menos que el mismo mes de 2025), la diferencia de calendario explica sólo una parte de la baja, ya que el promedio diario pasó de 2856 a 2084 unidades, una contracción del 27%.

El mercado de los 0km registró una contracción durante la primera mitad del año MMD Creative - Shutterstock

El retroceso alcanzó a los principales segmentos. Los autos sumaron 29.481 patentamientos, un 31,2% menos que un año atrás, mientras que los comerciales livianos llegaron a 11.576 unidades, con una disminución interanual del 31,4%. Los comerciales pesados registraron 1633 operaciones y cayeron un 19,4%.

Sin embargo, la baja no fue uniforme entre las marcas, ya que varias compañías chinas crecieron en ambas comparaciones: BAIC avanzó un 276% en el año; Chery un 690%; Haval, un 276,7%; y Jetour un 418,4%.

Entre las marcas tradicionales ocurrió lo contrario, ya que Toyota retrocedió un 27% en el acumulado; Fiat un 22,4%; Volkswagen un 30,3%; Peugeot un 30,7%; y Renault, un 39,5%. Ford fue la excepción entre las diez primeras, ya que conserva un crecimiento acumulado del 7,6%.

A pesar de la disminución, Toyota volvió a encabezar el ranking con 7102 unidades y una participación del 17,3%. Fiat quedó segunda con 5244 vehículos, seguida por Volkswagen, con 5073; Ford, con 4165; y Chevrolet, con 3704.

La Toyota Hilux también fue el modelo más patentado del mes, con 2812 unidades. Detrás quedaron el Fiat Cronos, con 2122; la Ford Ranger, con 1768; el Ford Territory, con 1564; y el Toyota Yaris Cross, con 1339.