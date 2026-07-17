Cuánto cuesta el Toyota Yaris en julio 2026

El Toyota Yaris, el modelo más accesible de la automotriz japonesa, que en junio se consolidó como la marca con más patentamientos del mercado, registró 6061 ventas durante la primera mitad del año. Esto representó una significativa caída del 61% frente al mismo período del año pasado, cuando se habían comercializado 15.547 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Mientras que el año pasado se perfilaba como el modelo más vendido del mercado (aunque finalmente quedó en el segundo puesto, detrás de la Toyota Hilux), al cierre del primer semestre de este año no logró ubicarse entre los 10 vehículos más patentados del país. Parte de esa caída también puede explicarse porque Toyota amplió su presencia en distintos segmentos del mercado con el lanzamiento del Yaris Cross, su nuevo SUV compacto, que tuvo una buena recepción desde su llegada y ya acumula 4479 patentamientos.

En ese contexto, y con el objetivo de recuperar el ritmo de ventas del año pasado, la automotriz japonesa decidió mantener sin cambios los precios de toda su gama para julio (medida que adopta desde febrero), con una única excepción: el Yaris, que registró un incremento del 1%. Así quedó conformada la lista de precios del modelo:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $34.627.000

$34.627.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $38.465.000

$38.465.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $41.366.000

Así es el Toyota Yaris Hatchback

Cómo se encuentra la industria automotriz

El mercado automotor en su conjunto también retrocedió: entre enero y junio se patentaron 294.181 vehículos, un 9,9% menos que en el mismo período del año pasado, cuando se habían comercializado 326.549 unidades.

“La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones. Tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y se observan señales de recuperación en el horizonte“, analizó Sebastián Beato, titular de Acara.

El mercado de los 0 km registró una contracción durante la primera mitad del año MMD Creative - Shutterstock

“Los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o haya nuevas opciones para acceder a los vehículos. Nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado”, profundizó.

Según el presidente de la entidad, ahora se requieren nuevas herramientas como “financiación a largo plazo, a la baja o a tasa cero y sinceramiento de precios e impuestos”. El futuro, si bien las cifras actuales preocupan al sector, sería prometedor. “Las cifras de junio muestran una recuperación contra mayo y es de esperar que de aquí a fin de año tengamos un segundo semestre mejor que el primero y en crecimiento“, cerró.