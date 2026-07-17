Una nueva automotriz china que desembarcó en la Argentina presentó su segundo SUV

Leapmotor, la nueva marca china del Grupo Stellantis (conglomerado que reúne a firmas como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Ram y DS), continúa con su desembarco en la Argentina. Luego de haber presentado el B10, ahora oficializó la llegada del C10, el segundo modelo con el que inicia sus operaciones en el mercado local, donde las automotrices de origen chino ganan cada vez más protagonismo.

A diferencia del otro modelo, este es un SUV del segmento D (grande) que también apuesta por una tecnología diferente a la de los híbridos convencionales. En este caso, las ruedas son impulsadas exclusivamente por un motor eléctrico, mientras que un propulsor naftero actúa únicamente como generador para recargar la batería cuando es necesario.

Así luce la parte trasera del nuevo Leapmotor C10

Bajo esta arquitectura, conocida como Range Extended Electric Vehicle (REEV), la automotriz asegura una autonomía superior a 1000 kilómetros (superior al B10 que es de 900 kilómetros) con la batería completamente cargada y el tanque de combustible lleno, eliminando una de las principales barreras que todavía enfrentan muchos usuarios de vehículos eléctricos: la necesidad de depender de puntos de carga durante viajes largos.

Así es el nuevo Leapmotor C10

A diferencia de un híbrido tradicional, donde el motor térmico también puede mover las ruedas, en el C10 el encargado de impulsar el vehículo es siempre el motor eléctrico. El propulsor de combustión de 1.5 litros solo entra en funcionamiento para generar electricidad cuando el nivel de carga de la batería lo requiere.

El sistema desarrolla 215 CV y 320 Nm de torque, incorpora una batería de 28,4 kWh, ofrece hasta 150 kilómetros de autonomía eléctrica (ciclo NEDC) y mantiene una configuración de tracción trasera.

El modelo cuenta con un techo panorámico

El conductor puede elegir entre cuatro modos de funcionamiento: EV+, que prioriza al máximo la utilización de la batería; EV, donde el sistema eléctrico sigue siendo el protagonista y el generador se activa únicamente cuando resulta necesario; Combustible, pensado para viajes largos conservando la energía de la batería; y Potencia+, que privilegia las prestaciones del conjunto. Además, incorpora conducción con un solo pedal mediante un sistema de regeneración de energía.

En cuanto al diseño, el nuevo SUV mide 4739 mm de largo, 1900 mm de ancho y 1680 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2825 mm, dimensiones que le permiten ubicarse dentro del segmento de los SUV medianos/grandes. Entre sus rasgos distintivos aparecen los faros LED, las barras de techo, las ópticas traseras unidas por una tira luminosa y un despeje de 180 mm.

El tablero de instrumentos del C10 es más grande que el del B10, el otro modelo de la firma

El habitáculo también pone el foco en la tecnología. El tablero digital es de 10,25 pulgadas (más grande que la del B10, que es de 8,8 pulgadas) y está acompañado por una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas con resolución 2,5K.

En materia de practicidad, el C10 ofrece un baúl de 435 litros, que puede ampliarse hasta 1563 litros al rebatir los asientos traseros. El interior incluye 26 espacios portaobjetos, un techo panorámico de 2,1 m² y la posibilidad de reclinar completamente los asientos para conformar una superficie similar a una cama de 1,8 metros de largo.

Incorpora llantas de aleación de 20 pulgadas

El equipamiento de seguridad también figura entre sus principales argumentos. Este SUV incorpora seis cámaras, seis radares y 16 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que se encuentran control crucero adaptativo, mantenimiento y centrado de carril, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, detector de fatiga y reconocimiento de distracciones del conductor. A esto se suman siete airbags y una estructura de alta resistencia declarada.

El nuevo Leapmotor C10 ya está disponible en la Argentina con un precio de US$35.500. Como promoción de lanzamiento, la marca ofrece dos alternativas de financiación: $24.000.000 a tasa 0 en 12 meses o $30.000.000 a tasa 0 UVA en 36 meses.