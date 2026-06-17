Cuánto cuesta el Toyota Yaris en junio 2026

El Toyota Yaris es hoy el modelo más barato que Toyota comercializa en la Argentina. Sin embargo, sus ventas muestran un marcado retroceso, ya que acumula 5048 patentamientos en lo que va del año, una fuerte caída del 60% frente al mismo período de 2025, cuando había registrado 12.732 unidades entre enero y mayo, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

De hecho, el año pasado este hatchback japonés finalizó como el segundo modelo más vendido del mercado, apenas superado por la Toyota Hilux, una camioneta producida en Zárate, provincia de Buenos Aires, que logró quedarse con el liderazgo por una diferencia inferior a las 1000 unidades.

El Toyota Yaris no se encuentra entre los 10 modelos más vendidos de este año

En este contexto, y con el objetivo de recuperar terreno y volver a posicionarse entre los modelos más elegidos, la automotriz decidió no aplicar modificaciones en su política comercial durante junio de 2026, una estrategia que ya había aplicado también para el mes anterior:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $34.284.000

$34.284.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $38.084.000

$38.084.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $40.956.000

Así es el Toyota Yaris Hatchback

Cómo se encuentra la industria automotriz

El Toyota Yaris no es el único modelo que registró una contracción en sus ventas. Si bien una caída del 60% resulta significativa, el mercado total también mostró un retroceso, aunque a un ritmo considerablemente menor. Entre enero y mayo se comercializaron 247.187 unidades, un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 273.819 vehículos, según datos de Acara.

Frente a este panorama, Sebastián Beato, presidente de Acara, comentó: “El mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva. Otros temas claves, en los que vamos a seguir trabajando, es la carga impositiva, que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo, las tasas de financiación, que necesitamos que sigan a la baja, y los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones”.

Este año, la venta de autos registra una leve contracción Shutterstock

Por su parte, Beato cerró: “Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil. En este escenario, las concesionarias continuamos desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la post venta. Ahí también se juega nuestra confianza y se abre una oportunidad para la red comercial, y quisiera insistir a que la gente aproveche este momento porque va a encontrar en los concesionarios oficiales promociones muy convenientes y estímulos para poder capitalizarlas”.