El Toyota Yaris, modelo entrada de gama de la automotriz japonesa, registró 845 patentamientos en octubre y acumuló 10.194 unidades desde que comenzó el año a la fecha, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Esta cifra representó una caída del 64% respecto de los primeros diez meses de 2025, cuando había alcanzado las 28.296 unidades.

Este hatchback, que había tenido un buen desempeño comercial durante el año pasado (terminó como el segundo modelo más vendido del mercado en 2025), registró en 2026 una retracción en sus ventas, en un contexto en el que Toyota amplió su oferta con el Yaris Cross, su B-SUV.

Este último lanzamiento alcanzó los 1256 patentamientos en octubre y acumuló 10.292 unidades en el año, con lo que se ubicó en el sexto puesto del ranking de modelos más vendidos en el acumulado anual. La Hilux, por su parte, encabezó el ranking de modelos entre enero y octubre, con 27.003 unidades patentadas, de las cuales 2820 correspondieron al último mes, de esta manera, se mantiene como el vehículo más vendido del mercado argentino.

De esta manera, la automotriz japonesa configuró los precios de la siguiente manera para noviembre sin aumentos respecto al mes anterior:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $36.315.000

$36.315.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $40.340.000

$40.340.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $43.255.000

Así es el Toyota Yaris Hatchback

Cayeron las ventas de autos este año

El Toyota Yaris no es el único modelo que registró una caída en sus ventas, ya que el mercado automotor en su conjunto también mostró una contracción, aunque de menor magnitud. Según los datos de Acara, entre enero y octubre de 2026 se patentaron 481.852 vehículos 0km, un 12,8% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 552.758 unidades.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “En octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino, con nuevas marcas y modelos que siguen llegando y se suman a una oferta cada vez más amplia. Este fenómeno tiene a las asiáticas como protagonista, que arrancaron el año con una participación muy baja y ya superan el 11% del mercado”.

A su vez, Beato agregó: “Hoy se pueden encontrar muchas oportunidades en cuanto a precios y financiación y es lo que viene sosteniendo un buen nivel de actividad que por quinto mes consecutivo estuvo por encima de las 45.000 unidades mensuales, una estabilidad muy importante que añorábamos en la primera parte del año. Quedan dos meses, que históricamente son los más flojos, pero es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales. Esperemos que así suceda porque eso nos permitirá empezar a proyectar un 2027 mejor que este”.