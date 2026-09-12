Cuánto cuesta el Toyota Yaris en septiembre 2026

El Toyota Yaris, el modelo más accesible de la automotriz japonesa, registró 1100 patentamientos en agosto y acumuló 8310 unidades entre enero y agosto, lo que representó una caída del 63,8% respecto del mismo período de 2025, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Un dato no menor es que a pesar de esta baja, se mantuvo dentro del top 10 de los modelos más vendidos del mercado, al ubicarse en el noveno lugar en agosto.

La caída de las ventas se da en un contexto en el que Toyota amplió su oferta con el Yaris Cross, que tuvo un fuerte desempeño comercial y alcanzó 1619 patentamientos en agosto, ubicándose tercero en el último ranking mensual, solo por detrás de la Toyota Hilux, que registró 2616 ventas, y la Ford Ranger, que alcanzó 1781 unidades patentadas.

Para mantenerse como la automotriz con más ventas, Toyota solo aplicó un aumento del 1% al Yaris para septiembre y del 2% a la Hiace, mientras que mantuvo sin cambios el resto de su gama.

De esta manera, así quedaron los precios de lista de todas las versiones del modelo de entrada de la marca japonesa:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $35.708.000

$35.708.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $39.666.000

$39.666.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $42.532.000

Así es el Toyota Yaris Hatchback

El panorama del mercado automotor

El retroceso del Toyota Yaris no es un fenómeno aislado dentro del mercado automotor argentino, que también atraviesa un período de contracción. En agosto se patentaron 44.415 vehículos en todo el país, un 19,1% menos que en el mismo mes de 2025, mientras que frente a julio la baja fue del 1,5%.

Ahora bien, en el acumulado de los primeros ocho meses del año, el mercado alcanzó 385.091 unidades, un 13,3% menos que en igual período del año pasado, según datos de Acara.

movilidad

En esta línea, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados”.

Para cerrar, el ejecutivo dijo: “Estamos convencidos que en la medida que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados, en esa reconversión estamos trabajando fuerte”.