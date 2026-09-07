Tasa 0% y más monto: Toyota mejoró la financiación de su modelo estrella en septiembre 2026

Toyota Argentina, la automotriz líder en ventas del año pasado y del acumulado de 2026, renovó a través de su compañía financiera las alternativas disponibles para septiembre y presentó una propuesta especial para la Hilux SRV+, una de las versiones más equipadas de la pickup producida en Zárate, provincia de Buenos Aires.

La Hilux, además, fue el modelo más vendido del mercado local durante 2025 y mantiene ese liderazgo en el acumulado de los primeros ocho meses de 2026. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), lleva patentadas 21.116 unidades al cierre de agosto.

La nueva línea permite financiar hasta $30.000.000 en 18 cuotas con una tasa nominal anual (TNA) del 0. Sin embargo, cabe mencionar que la operación está sujeta a cupo limitado y a las condiciones comerciales y crediticias vigentes.

La financiación se encuentra disponible a través de la red oficial de concesionarios Toyota de todo el país durante septiembre. La compañía señaló, además, que esta alternativa se suma a las distintas herramientas que ya ofrece para el resto de su gama, tanto para clientes particulares como para empresas.

Toyota Hilux se produce en la Argentina toyota.com

La SRV+ toma como base a la versión SRV y agrega elementos de diseño y confort. Entre ellos se encuentran las llantas de aleación de 18 pulgadas, detalles cromados en espejos y manijas, tapizados de cuero natural y ecológico y butaca del conductor con regulación eléctrica. También incorpora sistema de ingreso inteligente, encendido por botón, espejo retrovisor con anti-encandilamiento automático y levantavidrios eléctricos one touch en las cuatro puertas.

En cuanto a la mecánica, la Hilux SRV+ utiliza un motor turbodiésel de 2,8 litros que desarrolla 204 CV y 500 Nm de torque. Se ofrece exclusivamente con transmisión automática de seis velocidades y tracción 4x4.

Otras opciones de financiación

La nueva propuesta se incorpora a un esquema más amplio de financiación para distintos modelos de la marca. Entre las alternativas vigentes hay planes con tasa 0, opciones con plazos de hasta 48 meses y créditos UVA.

Para algunos modelos, como Corolla, Corolla Cross, Hilux y SW4, Toyota ofrece, entre otras alternativas, 12 cuotas a tasa 0 con un monto máximo financiable de $25.000.000; 18 cuotas con una TNA del 9,9% y hasta $19.000.000; 24 cuotas a tasa 0 y hasta $18,5 millones; y 24 cuotas con una TNA del 19% y hasta $24.000.000.

También existen opciones a 36 meses, con tasas nominales anuales de 26,9% y 27,9%, y montos máximos de hasta $30.000.000 según el plan. Para quienes buscan plazos más extensos, hay una alternativa de 48 cuotas con una TNA del 27,9% y hasta $27.000.000 para esos modelos.

A su vez, Toyota ofrece un crédito UVA a 24 meses con tasa 0, con un monto máximo de $30.000.000 para los cuatro modelos previamente mencionados.

La Toyota Hilux es el modelo más vendido de la Argentina, aunque alrededor del 80% de su producción se destina a la exportación

Ahora bien, para el resto de los modelos de la gama, las alternativas contemplan, según el plan, hasta $15.000.000 en 12 cuotas a tasa 0, hasta $20.000.000 en 18 cuotas con una TNA del 9,9%, hasta $25.000.000 en 24 cuotas con una TNA del 19%, hasta $25.000.000 en 36 cuotas con tasas de entre 26,9% y 27,9%, hasta $20.000.000 en 48 cuotas con una TNA del 27,9% y hasta $25.000.000 mediante un crédito UVA a 24 meses.