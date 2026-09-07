Cuánto cuesta el Volkswagen Taos en septiembre 2026

El Volkswagen Taos mantuvo durante agosto una evolución acorde con el comportamiento que mostró el mercado automotor; ya que el mes pasado se patentaron 44.415 vehículos en la Argentina, un 19,2% menos que en agosto del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Por su parte, el SUV de Volkswagen registró 534 unidades patentadas durante el octavo mes del año. Con este resultado, el Taos acumuló 6888 unidades patentadas entre enero y agosto, un 47% menos que en el mismo período del año anterior, según Acara.

En este contexto, Volkswagen aplicó un aumento del 1,5% en septiembre sobre las tres versiones del Taos y quedaron configuradas de la siguiente manera:

Volkswagen Taos Comfortline 250TSI AT: $60.137.550

$60.137.550 Volkswagen Taos Highline 250TSI AT: $68.459.100

$68.459.100 Volkswagen Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $69.346.850

El Volkswagen Taos arranca desde los $60.137.550

Las tres alternativas comparten un motor naftero 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, combinado con una caja automática Tiptronic de ocho velocidades. La gama también incluye un tablero digital de 10,25″, una pantalla multimedia central de 10″, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB-C.

El cambio de la Argentina a México

La situación comercial del Taos coincide con un cambio importante en su abastecimiento. El SUV dejó de producirse en la planta de General Pacheco, para darle lugar a la nueva generación de Amarok, y ahora llega importado desde México.

El nuevo espacio interior para el Volkswagen Taos tras su llegada de México

El cambio de origen dejó además al Taos expuesto a una modificación en las condiciones comerciales entre la Argentina y México. El 18 de marzo venció el cupo del Acuerdo de Complementación Económica N.º 55 que permitía importar vehículos desde ese país sin pagar arancel. El acuerdo continuó vigente en términos generales, pero las nuevas operaciones quedaron alcanzadas por el arancel extrazona del 35%. La excepción fueron los vehículos que ya estaban embarcados al momento del vencimiento, que conservaron el beneficio anterior.

El nuevo Taos ahora llega importado desde México

El Taos fue uno de los modelos afectados por esta situación, que de momento no tiene arreglo. La situación en las diferentes marcas se irá agravando a medida de que se agote el stock acumulado, pero desde las principales automotrices tienen confianza en que la situación se resolverá antes de generar una suba abrupta en los precios o que se genere escasez.