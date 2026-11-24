El mercado de los vehículos eléctricos continúa en crecimiento en la Argentina y, dentro de ese segmento, hay un modelo que se destaca por encima del resto. Se trata del BYD Dolphin Mini, el citycar de la automotriz china que se convirtió en el eléctrico más vendido del país y que concentra una porción significativa de las operaciones de esta categoría.

Durante octubre se patentaron 376 unidades del Dolphin Mini y, de esta manera, alcanzó una participación del 53,8% entre los modelos 100% eléctricos comercializados durante ese mes, de acuerdo con el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, registró 3711 patentamientos y una participación del 55,1% del segmento.

En cuanto a los precios para el mercado local, el modelo se comercializa en dos versiones:

BYD Dolphin Mini GL: US$23.990 (280 kilómetros de autonomía)

US$23.990 (280 kilómetros de autonomía) BYD Dolphin Mini GS: US$24.990 (380 kilómetros de autonomía)

El modelo más económico parte desde los US$23.990

¿Cómo es el BYD Dolphin Mini?

El Dolphin Mini es un citycar perteneciente al segmento A que llegó al mercado argentino como parte de la estrategia de expansión de BYD. Se ofrece en dos configuraciones, GL y GS, ambas con capacidad para transportar cuatro pasajeros.

En términos de dimensiones, las dos variantes tienen 3,99 metros de largo, 1,72 metros de ancho y 1,59 metros de alto. La distancia entre ejes es de 2,50 metros y el baúl tiene una capacidad de 308 litros. Además, cuenta con una altura libre al suelo de 131 milímetros.

En materia de motorización, las dos versiones están equipadas con un impulsor eléctrico delantero que desarrolla una potencia máxima de 65 kW (88 CV) y un torque de 175 Nm. La velocidad máxima declarada es de 150 km/h. También ofrecen cuatro modos de conducción: Normal, Deportivo, Económico y Nieve.

Interior del BYD Dolphin Mini

La principal diferencia entre las dos alternativas está en la capacidad de sus baterías y, en consecuencia, en la autonomía. La versión GL incorpora una batería Blade de 30,08 kWh, con la que declara un alcance de 280 kilómetros. Por su parte, la GS utiliza una batería de 43,2 kWh y puede recorrer hasta 380 kilómetros con una carga, según el ciclo NEDC.

Ambas variantes cuentan con sistemas de refrigeración y calefacción de la batería y utilizan un puerto de carga CCS Combo 2. Sin embargo, también existen diferencias en la potencia máxima de carga en corriente continua: la GL admite hasta 65 kW, mientras que la GS alcanza los 85 kW.

En cuanto al equipamiento de seguridad, las dos versiones incorporan seis airbags, incluidos frontales, laterales delanteros y de cortina para las plazas delanteras y traseras.

A su vez, ofrecen control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, advertencia de salida de carril, control de centrado de carril, reconocimiento de señales de tránsito y control inteligente de luces altas. El equipamiento se completa con cámara de reversa y sistemas de control de tracción, estabilidad y presión de los neumáticos.