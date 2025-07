Cuánto cuesta la Ford Ranger en julio 2025

En un mercado automotor cada vez más competitivo, donde las pickups medianas lograron consolidarse como una de las categorías más demandadas —incluso algunos meses por encima de los históricos autos chicos—, Ford sorprendió este mes con la decisión de bajar el precio de entrada de su pickup estrella, la Ranger.

La versión XL 4x2, fabricada en la planta bonaerense de Pacheco, pasó de $43.387.700 en junio a $42.422.760 en julio, lo que representa una caída del 2,2%. Este movimiento se dio en el marco de una estrategia puntual para sostener el volumen de ventas en el modelo base, en un segmento donde el precio es un factor clave de decisión.

Pese a esta baja específica, el resto de la gama de la Ranger tuvo en promedio un aumento del 0,35%, por debajo del índice de inflación mensual. Con este reacomodamiento, así quedaron los precios oficiales en julio:

XL 4x2: $42.422.760 (-2,2%)

$42.422.760 (-2,2%) XL 4x4: $49.222.700 (0,8%)

$49.222.700 (0,8%) XLS 4x2 MT: $49.193.300 (0,7%)

$49.193.300 (0,7%) XLS V6 3.0L: $58.293.610 (2,9%)

$58.293.610 (2,9%) Black 4x4 MT: $57.862.500 (0,7%)

$57.862.500 (0,7%) XLT Biturbo 4x2 AT : $57.261.700 (0,8%)

$57.261.700 (0,8%) XLT Biturbo 4x4 AT: $62.027.400 (0,8%)

$62.027.400 (0,8%) LTD Biturbo 4x4 AT: $67.805.690 (-0,2%)

$67.805.690 (-0,2%) LTD+ V6 AWD AT: $73.140.520 (-1,3%)

En junio la Ranger vendió 2091 unidades

El mayor aumento se dio en la versión XLS V6 3.0L, que subió un 2,9% respecto a junio, al pasar de $56.613.470 a $58.293.610. En contraste, las versiones tope de gama mostraron una tendencia inversa: la LTD Biturbo 4x4 AT retrocedió un 0,2%, y la LTD+ V6 AWD AT, la más cara de la línea, tuvo una baja del 1,3%.

Este nuevo ajuste llega después de que en junio Ford retomara las actualizaciones de precios tras dos meses de congelamiento. En aquel momento, las subas fueron del orden del 2%, en línea con el resto de las terminales, que aplicaron incrementos de entre 1% y 1,9%.

El interior de la Ford Ranger Black, que figura en $57.862.500 este mes

La Ranger sigue siendo uno de los modelos más vendidos del segmento. En junio se patentaron 2091 unidades, lo que la ubicó en el segundo lugar detrás de la Toyota Hilux, con una participación del 4,2% del mercado. Aunque esto representó una caída del 2,7% respecto a mayo, el resultado fue 14,5% superior al de junio de 2024. En el acumulado del año, la chata lleva 13.797 unidades vendidas, lo que equivale a un 4,5% de market share.

El contexto actual favorece la demanda de pickups nacionales como Hilux, Amarok y la propia Ranger, no solo por su peso en el mercado interno, sino también por su desempeño exportador. Además, arribó al mercado un nuevo competidor: la Fiat Titano, que se fabrica en la planta de Ferreyra en Córdoba. Frente a este escenario, todas las terminales deben buscar mantener su competitividad afinando los precios versión por versión, con movimientos que marcan diferencias en un segmento cada vez más disputado.