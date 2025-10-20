LA NACION

Cuánto cuesta la Ford Ranger en octubre 2025

Las pickups gozan de un gran desempeño en el mercado interno argentino y son el producto de exportación por excelencia

La Ford Ranger arranca en los $47.485.500 en octubre
La Ford Ranger arranca en los $47.485.500 en octubre

En un mercado automotor al alza las pickups continúan siendo de los modelos más demandados. Si se observa la lista de los seis vehículos más patentados en septiembre, tres pertenecen a este segmento. Lideró la Toyota Hilux con 2499 unidades (segunda en la tabla general), seguida de cerca por la Ford Ranger con 2211 patentamientos (tercera en todo el mercado) y aparece un poco más atrás la Volkswagen Amarok con 2006 ventas, ubicándose en el sexto lugar.

En cuanto a la evolución de los precios, las chatas estuvieron en línea con los del mercado a nivel general. En el primer semestre aumentaron en línea o por debajo de la inflación, según el mes, y en el segundo semestre estuvieron llevando adelante un proceso de recomposición, sobre todo en septiembre y octubre.

Cuáles son los autos con caja manual más baratos en la Argentina

En este contexto, Ford aplicó en octubre una actualización de sus listas con un alza promedio del 3,8%, quedando su versión de entrada, XL 4x2 —con un motor 2.0 turbo diesel con 170 CV y 405 Nm de torque— a $47.485.500, mientras que en el extremo superior, la LTD+ V6 AWD AT —que equipa un impulsor 3.0L V6 turbo diesel con 250 CV y 600 Nm de torque—, se ubica en $82.903.740. Si el análisis se realiza solo en la pickup mediana del óvalo, la suba en promedio es cercana al 5%. De esta manera, así quedó configurada la gama completa para octubre:

4X2:

  • XL: $47.485.500
  • XLS MT: $55.014.400
  • XLT Biturbo 4x2 AT: $63.397.320
La Ford Ranger registró 2211 patentamientos en octubre
La Ford Ranger registró 2211 patentamientos en octubre

4X4:

  • XL: $54.496.930
  • XLS V6 3.0L: $66.624.100
  • Black MT: $64.709.500
  • XLT Biturbo AT: $68.673.630
  • LTD Biturbo AT: $74.356.920
  • LTD+ V6 AWD AT: $82.903.740
Ford Ranger Black
Ford Ranger Black

En lo que a variación de precios de los últimos meses respecta, desde la compañía del óvalo le remarcaron a este medio que si se observa la evolución de precios desde diciembre de 2024 hasta la fecha, la suba acumulada se mantiene por debajo tanto de la inflación como de la variación del tipo de cambio oficial.

Con los números anualizados, la camioneta fabricada en la planta de Pacheco vendió 20.694 unidades (un 4,4% de todo el mercado de autos) desde enero hasta la fecha. Esto le permitió ser el quinto modelo más vendido del año en la Argentina, por debajo de Toyota Yaris, Fiat Cronos y Toyota Hilux, respectivamente.

El interior de la Ford Ranger Black, que figura en $64.709.500 este mes
El interior de la Ford Ranger Black, que figura en $64.709.500 este mes

Entre las últimas novedades del modelo, la terminal anunció una nueva inversión de US$40 millones destinada a su planta con el objetivo de incorporar a la línea de producción las versiones cabina simple y chasis cabina de la Ranger, previstas para el primer semestre de 2026.

