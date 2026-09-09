Cuánto cuesta la Ford Ranger en septiembre 2026

La Ford Ranger mantiene en septiembre los mismos precios de agosto. La pickup producida en la planta bonaerense de General Pacheco se ofrece en 11 configuraciones, con alternativas 4x2 y 4x4, motores turbodiésel de cuatro y seis cilindros y cajas manuales o automáticas.

El modelo de entrada de doble cabina continúa siendo la Ranger XL 4x2 con transmisión manual, que cuesta $48.414.560. En el otro extremo aparece la Limited+ V6, equipada con tracción integral y caja automática, a $83.355.090.

La gama 4x2 reúne cinco versiones. Además de las XL manual y automática, incluye la XLS manual, la Black y la XLT con motor biturbo y transmisión automática. Los precios vigentes son los siguientes:

Ford Ranger 4x2

XL MT: $48.414.560

$48.414.560 XL AT: $49.344.000

$49.344.000 XLS MT: $54.142.340

$54.142.340 Black: $58.504.600

$58.504.600 XLT Biturbo AT: $67.352.460

La Ranger Black 4x2 AT cotiza a $58.504.600

Para acceder a la tracción 4x4 hay que desembolsar desde $52.276.330. En las versiones XL, elegir este sistema representa una diferencia cercana a $4 millones frente a la configuración 4x2 equivalente.

Ford Ranger 4x4

XL MT: $52.276.330

$52.276.330 XL AT: $53.390.000

$53.390.000 XLS V6: $64.137.920

$64.137.920 XLT Biturbo AT: $72.213.400

$72.213.400 XLT V6: $73.301.490

$73.301.490 Limited Biturbo AT: $78.995.740

$78.995.740 Limited+ V6 AWD AT: $83.355.090

Según la versión, la Ranger utiliza el motor 2.0 turbodiésel de 170 CV, el 2.0 biturbo de 210 CV o el V6 3.0 turbodiésel de 250 CV. Las transmisiones disponibles son manual de seis marchas y automática de diez velocidades.

La Ranger terminó agosto como el segundo vehículo 0km más vendido de la Argentina

La estabilidad de los precios se produce en un mercado que continúa operando por debajo de los niveles del año pasado. Durante agosto se patentaron 41.752 automóviles y comerciales livianos, un 1,4% menos que en julio y un 19,3% por debajo del mismo mes de 2025, según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En los primeros ocho meses del año, esa categoría acumuló 362.497 unidades, con una caída interanual del 13,9%. Si también se consideran los vehículos pesados y las demás categorías relevadas por la entidad, el mercado total alcanzó 44.415 patentamientos durante agosto.

La Ranger terminó agosto como el segundo vehículo 0km más vendido de la Argentina, detrás de la Toyota Hilux. Registró 1781 unidades, un 1,8% menos que en julio y una caída interanual del 18,3%. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló 14.052 patentamientos, un 24% menos que en igual período del año anterior.

Ford, por su parte, registró 4101 automóviles y comerciales livianos durante agosto y se ubicó como la cuarta marca con mayor volumen del mercado. Aunque sus ventas mensuales retrocedieron 11,3% interanual, en el acumulado del año alcanzó 35.326 unidades y creció 5,3% frente a 2025.