Toyota presentó en la Argentina el nuevo Land Cruiser 300: versiones, precios y equipamiento

Durante años, la oferta de vehículos importados en la Argentina estuvo condicionada por las restricciones comerciales y una carga impositiva que encarecía principalmente a los modelos de mayor valor frente a su precio de comercialización internacional. Ese escenario comenzó a cambiar con una mayor flexibilidad para importar y la eliminación de los impuestos internos, elementos que alentaron a las automotrices a ampliar sus catálogos locales y recuperar productos que hasta hace poco ocupaban un espacio reducido en el mercado.

Toyota avanzó en esa dirección con la renovación del Land Cruiser 300, el exponente más grande de su histórica familia de todoterrenos. Incorpora por primera vez una versión híbrida y establece un nuevo récord de potencia para el modelo.

La nueva gama está integrada por las versiones VX HEV y GR-S, ambas con siete plazas, tracción integral permanente y una transmisión automática de 10 velocidades. La primera combina un motor V6 naftero biturbo de 3,5 litros con una unidad eléctrica para entregar 464 CV, mientras que la segunda conserva el V6 turbodiésel de 304 CV y suma una preparación específica para la conducción fuera del asfalto.

Por primera vez Toyota presenta en el país el Land Cruiser 300 VX HEV

En la VX HEV el conjunto permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 6,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 210 km/h, según los datos informados por Toyota. La versión GR-S utiliza un motor V6 turbodiésel que desarrolla 304 CV y 700 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de ocho segundos y tiene la misma velocidad máxima de 210 km/h.

La alternativa GR-S utiliza un motor V6 turbodiésel que desarrolla 304 CV y 700 Nm de torque

Las diferencias entre las versiones

El Land Cruiser 300 conserva la apariencia robusta de la generación actual, con una posición elevada de la parrilla y los faros delanteros. La versión VX estrena paragolpes delanteros y traseros, incorpora las insignias Beyond Zero que identifican su sistema electrificado y utiliza llantas de aleación de 20″. La GR-S mantiene una estética inspirada en Toyota Gazoo Racing, con elementos específicos en la carrocería y el habitáculo. Lleva llantas de 18″ y suma una puesta a punto propia de la suspensión y la dirección.

Las dos versiones ofrecen siete plazas. Los asientos delanteros tienen regulación eléctrica y el del conductor agrega memoria para tres posiciones, además de una función que facilita el ingreso y la salida. La primera y la segunda fila disponen de calefacción y ventilación.

Las dos variantes comparten muchas características, entre ellas el espacio para siete pasajeros

En la VX, los asientos están tapizados en una combinación de cuero natural y ecológico de color negro. La GR-S emplea una combinación de negro y rojo e incorpora el emblema de la versión en los apoyacabezas delanteros.

El equipamiento común incluye volante calefaccionado con regulación eléctrica, climatizador automático de cuatro zonas y tercera fila de asientos con plegado eléctrico. Una vez rebatidas, esas plazas quedan al nivel del piso para ampliar el espacio de carga. La VX agrega techo solar eléctrico.

La versión GR-S emplea una combinación de negro y rojo e incorpora el emblema de la versión en los apoyacabezas delanteros

Frente al conductor aparece un instrumental de 12,3 pulgadas, acompañada por un Head-Up Display que proyecta los datos principales sobre el parabrisas. En el centro del tablero hay otra pantalla de 12,3″ destinada al sistema multimedia.

Ambas versiones cuentan con un instrumental de 12,3 pulgadas y una pantalla de 12,3″ en el centro del tablero

La dotación también incluye cargador inalámbrico para teléfonos, equipo de audio JBL con 14 parlantes, cámara panorámica de 360°, monitor para conducción todoterreno con visualización 3D, ingreso sin llave, arranque por botón y portón trasero eléctrico con apertura manos libres. La VX añade dos pantallas de entretenimiento de 11,6 pulgadas en los respaldos de los asientos delanteros.

La VX añade dos pantallas de entretenimiento de 11,6 pulgadas en los respaldos de los asientos delanteros

Preparación todoterreno

Las dos configuraciones cuentan con tracción integral permanente, diferencial central Torsen y bloqueo del diferencial trasero. A eso se suman un selector que adapta el funcionamiento del vehículo a diferentes terrenos, cámaras para observar los obstáculos alrededor de la carrocería y un control de avance a baja velocidad.

También incorporan control activo de tracción y asistentes para descender y arrancar en pendientes. La GR-S agrega el bloqueo del diferencial delantero y una calibración específica de la suspensión y la dirección, dos diferencias destinadas a mejorar el desempeño sobre superficies de baja adherencia.

La versión Toyota GR-S agrega el bloqueo del diferencial delantero y una calibración específica de la suspensión y la dirección

En materia de seguridad, toda la gama incluye el paquete Toyota Safety Sense. Entre sus funciones se encuentran el sistema de precolisión frontal, el control de velocidad crucero adaptativo de rango completo, la alerta de cambio de carril con asistencia de mantenimiento y las luces altas automáticas adaptativas.

El equipamiento se completa con monitor de punto ciego, alerta de tránsito cruzado trasero, asistencia de salida segura, cámara posterior con detección de peatones y sensores de estacionamiento delanteros y traseros con frenado automático. Además, dispone de control de estabilidad, control de balanceo de tráiler, monitoreo de presión de los neumáticos, frenos ABS con distribución electrónica y asistencia al frenado. Cuenta con 10 airbags: dos frontales, dos de cortina, cuatro laterales delanteros y dos de rodilla.

Toda la gama incluye el paquete Toyota Safety Sense y 10 airbags

La VX está disponible en cinco colores: blanco perlado, bronce, plata, gris oscuro y negro mica, todos con terminación metalizada salvo el primero. La GR-S reduce la oferta a tres alternativas: blanco perlado, gris oscuro metalizado y negro. Los precios vigentes de la nueva gama son los siguientes: