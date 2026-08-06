Cuánto cuesta la Honda Wave 110 en agosto 2026

El mercado argentino de motos atraviesa un momento de fuerte crecimiento. Durante julio se patentaron 71.217 motovehículos, un 3,4% más que en junio y un 30,4% por encima del mismo mes de 2025.

En los primeros siete meses de este año se registraron 511.986 unidades, lo que representa un incremento interanual del 41,9%, de acuerdo con la división motovehículos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA).

En ese contexto, Honda publicó los precios sugeridos de la Wave 110S para este mes. El modelo se encuentra disponible en dos versiones:

Honda Wave 110S con freno a tambor: $3.426.900

$3.426.900 Honda Wave 110S con freno a disco: $4.020.800

La Honda Wave 110 se consigue desde los $3.426.900

Los valores informados por Honda Argentina tienen vigencia entre el 1° y el 31 de agosto y no incluyen flete, seguro ni patentamiento y, al tratarse de precios sugeridos para la red de concesionarios oficiales, el importe final de la operación puede variar.

La Wave 110S llega a agosto después de haber sido la motocicleta más patentada de la Argentina durante julio. En ese mes se registraron 8300 unidades, equivalentes al 11,7% del mercado total. Su liderazgo también se refleja en el acumulado de 2026. Durante los primeros siete meses del año se patentaron 50.695 unidades del modelo, con una participación del 9,9% sobre el mercado de motovehículos.

Detrás de la Honda se ubicaron otros cuatro modelos con una presencia importante en el segmento. El segundo puesto fue para la Keller KN110-8, con 6288 unidades y una participación del 8,8%, seguida muy de cerca por la Gilera Smash, que registró 6251 patentamientos y obtuvo el mismo porcentaje del mercado. El cuarto lugar quedó para la Motomel B110, con 4763 unidades y un 6,7% de participación, mientras que la Corven Energy 110 cerró los cinco primeros puestos con 3901 unidades y un 5,5%.

La Corven Energy 110 cerró los cinco primeros puestos con 3901 unidades patentadas

El resultado de julio también mostró una aceleración en el desempeño de la Wave 110S, ya que sus patentamientos crecieron un 16% respecto de junio y un 69,4% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado anual, el avance llegó al 75,1%, una variación superior al crecimiento del 41,9% registrado por el mercado general de motovehículos.