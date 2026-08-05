Las motos crecen en ventas y estos son los modelos que más se buscan

El mercado de las motos continúa mostrando un desempeño muy superior al de la industria automotriz que cae. Durante julio se patentaron 71.217 motovehículos en la Argentina, lo que representó un crecimiento del 3,4% respecto de junio y un salto del 30,4% frente al mismo mes del año pasado, según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Al igual que en los meses anteriores, las motos tradicionales concentraron prácticamente la totalidad de las operaciones, con 69.894 unidades patentadas, los scooters alcanzaron las 1144 unidades, mientras que los cuatriciclos sumaron 128 registros y los triciclos, 51.

Otro dato que muestra la fortaleza del sector es la evolución del acumulado anual. Entre enero y julio ya se patentaron casi 512.000 motovehículos, una cifra que supera en más de 151.000 unidades al mismo período del año pasado. De mantenerse este ritmo durante la segunda mitad del año, el mercado podría cerrar 2026 con un volumen muy superior al registrado en 2025.

En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de Buenos Aires volvió a concentrar la mayor cantidad de patentamientos, con 21.345 unidades y una participación del 30% del total nacional, le siguieron Santa Fe, con 7179 motos, Tucumán, con 5704 y Córdoba, con 5665 patentamientos.

Entre enero y julio ya se patentaron casi 512.000 motovehículos

Ahora bien, en el ranking de marcas, Honda volvió a liderar con comodidad al registrar 15.209 patentamientos y una participación del 21,4% del mercado, el podio se completó con Gilera, que alcanzó las 8590 unidades, y Motomel, con 8186. Más atrás se ubicaron Keller, Corven y Zanella, todas con más de 5900 motos comercializadas durante el séptimo mes.

El liderazgo de Honda también se trasladó al ranking de modelos, ya que la Wave 110S volvió a ser la moto más elegida por los argentinos al registrar 8300 patentamientos, ampliando la diferencia respecto de sus principales competidoras. Detrás quedaron la Keller KN110-8 y la Gilera Smash, dos modelos que también mantienen una fuerte presencia en el mercado de baja cilindrada.

En el mercado predominan las motos de baja cilindrada

Las 10 motos más vendidas de julio

Honda Wave 110S: 8300 unidades

8300 unidades Keller KN110-8: 6288

6288 Gilera Smash: 6251

6251 Motomel B110: 4763

4763 Corven Energy 110: 3901

3901 Mondial LD 110 Max: 2957

2957 Zanella ZB 110: 1510

1510 Motomel S2 150: 1478

1478 Honda GLH 150: 1444

1444 Honda XR150L: 1169