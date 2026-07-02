Cuánto cuesta la Toyota Hilux en julio 2026

Con el cierre del primer semestre, la Toyota Hilux se mantuvo como el vehículo 0km más vendido de la Argentina al acumular 15.549 patentamientos entre enero y junio, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un resultado que le permitió conservar el liderazgo pese a que la pickup mediana que la automotriz japonesa produce en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, registró una baja frente al mismo período del año anterior.

En números, ese volumen representó una caída del 9,4% respecto de la primera mitad del 2025, cuando había registrado 17.158 matriculaciones. De todos modos, el retroceso estuvo en línea con el desempeño del mercado en general, que en el acumulado del semestre descendió un 9,9%, con un total de 294.181 vehículos comercializados.

La Toyota Hilux es el modelo más vendido de este año

En este contexto, Toyota decidió mantener sin cambios su lista de precios sugeridos al público para julio, con la única excepción del Yaris, que registró un incremento cercano al 1%, aún por debajo de la inflación.

Así, tras recuperar el liderazgo del mercado en junio y desplazar a Volkswagen del primer puesto en el acumulado anual, la automotriz japonesa dejó configurada la gama de la Hilux con los siguientes precios para julio.

Los precios de la Toyota Hilux en julio 2026

Hilux DX/SR

Toyota Hilux 4x2 DX (cabina simple): $43.771.000

$43.771.000 Toyota Hilux 4x4 DX (cabina simple): $52.618.000

$52.618.000 Toyota Hilux 4x2 DX MT: $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux 4x4 DX MT: $57.769.000

$57.769.000 Toyota Hilux 4x2 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 Toyota Hilux 4x4 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 Toyota Hilux 4x2 SR MT: no informado

no informado Toyota Hilux 4x4 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 Toyota Hilux 4x4 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 Toyota Hilux 4x2 SR AT: $59.125.000

Hilux SRV/SRX

Toyota Hilux 4x2 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 Toyota Hilux 4x4 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 Toyota Hilux 4x4 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000

$77.921.000 Toyota Hilux 4x4 SRX AT: $84.349.000

Hilux GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $89.327.000

Así es la Toyota Hilux SRX

La actualidad de las ventas del sector

Como se mencionó previamente, los números continúan por debajo de los registrados el año pasado si se analiza el acumulado del semestre. En lo que va del año se patentaron 294.181 unidades, un 9,9% menos que en el mismo período de 2025, cuando el registro alcanzaba las 326.549. En contraste, el mercado mostró una recuperación respecto de mayo, ya que las ventas crecieron un 7,2%.

“La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones. Tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y se observan señales de recuperación en el horizonte“, analizó Sebastián Beato, titular de Acara.

Las ventas continúan por debajo de los niveles registrados el año pasado Shutterstock

“Los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o haya nuevas opciones para acceder a los vehículos. Nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado", profundizó el titular de Acara.

Según el presidente de la entidad, ahora se requieren nuevas herramientas como “financiación a largo plazo, a la baja o a tasa cero y sinceramiento de precios e impuestos". El futuro, si bien las cifras actuales preocupan al sector, sería prometedor. “Las cifras de junio muestran una recuperación contra mayo y es de esperar que de aquí a fin de año tengamos un segundo semestre mejor que el primero y en crecimiento", cerró Beato.