¿Cuáles son las motos más vendidas en la Argentina en julio 2026?

En el ranking de motos dominaron ampliamente los modelos de baja cilindrada: cuáles son los más exitosos
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El mercado de las motos atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años, ya que entre enero y julio se patentaron 511.986 motovehículos, lo que representó un crecimiento del 41,9% respecto del mismo período del año pasado, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Con más de 510.000 unidades patentadas en lo que va del año, las perspectivas para el sector son ampliamente positivas. El ritmo de comercialización se mantiene elevado y julio volvió a mostrar un crecimiento tanto mensual como interanual, consolidando la tendencia positiva que atraviesa al mercado durante 2026.
En números, durante el séptimo mes del año se patentaron 71.217 motovehículos, un volumen que representó un crecimiento del 3,4% frente a junio y del 30,4% respecto del mismo mes de 2025.
En el análisis modelo por modelo, se observa una clara predominancia de las motos de baja cilindrada. De hecho, las 10 más vendidas en julio son modelos de hasta 150 cc, con una fuerte presencia de unidades de 110 cc. La Honda Wave 110S, la Keller KN110-8 y la Gilera Smash, que ocuparon los tres primeros puestos, son algunos de los ejemplos más representativos de esta tendencia:
- Honda Wave 110S: 8300 (ventas en julio)
- Keller KN110-8: 6288
- Gilera Smash: 6251
- Motomel B110: 4763
- Corven Energy 110: 3901
- Mondial LD 110 Max: 2957
- Zanella ZB 110: 1510
- Motomel S2 150: 1478
- Honda GLH 150: 1444
- Honda XR150L: 1169
Los modelos más exitosos del acumulado anual
Si se analiza el acumulado entre enero y julio, la Honda Wave 110S también se mantiene como el modelo más vendido del mercado, con 50.695 unidades patentadas. Detrás se ubicaron la Keller KN110-8, con 46.021; la Gilera Smash, con 45.083; la Motomel B110, con 33.971; y la Corven Energy 110, con 29.456.
El ranking acumulado de los 10 modelos más vendidos quedó conformado de la siguiente manera:
- Honda Wave 110S: 50.695 (ventas acumuladas)
- Keller KN110-8: 46.021
- Gilera Smash: 45.083
- Motomel B110: 33.971
- Corven Energy 110: 29.456
- Mondial LD 110 Max: 19.339
- Motomel S2 150: 11.000
- Zanella ZB 110: 9283
- Honda GLH 150: 8881
- Honda XR150L: 7992
En cuanto a las marcas, Honda lideró las ventas de julio con 15.209 patentamientos y, justamente esta semana, la marca celebra 48 años de presencia en la Argentina y dos décadas de producción nacional. Le siguieron Gilera, con 8.590; Motomel, con 8.186; Keller, con 7.341; y Corven, con 6.348. En el acumulado de los primeros siete meses, Honda también se mantuvo al frente, con 98.130 unidades patentadas. Detrás se ubicaron Gilera, con 62.862; Motomel, con 61.623; Keller, con 53.516; y Corven, con 46.206.