¿Cuáles son las motos más vendidas en la Argentina en julio 2026?

El mercado de las motos atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años, ya que entre enero y julio se patentaron 511.986 motovehículos, lo que representó un crecimiento del 41,9% respecto del mismo período del año pasado, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con más de 510.000 unidades patentadas en lo que va del año, las perspectivas para el sector son ampliamente positivas. El ritmo de comercialización se mantiene elevado y julio volvió a mostrar un crecimiento tanto mensual como interanual, consolidando la tendencia positiva que atraviesa al mercado durante 2026.

En números, durante el séptimo mes del año se patentaron 71.217 motovehículos, un volumen que representó un crecimiento del 3,4% frente a junio y del 30,4% respecto del mismo mes de 2025.

En el análisis modelo por modelo, se observa una clara predominancia de las motos de baja cilindrada. De hecho, las 10 más vendidas en julio son modelos de hasta 150 cc, con una fuerte presencia de unidades de 110 cc. La Honda Wave 110S, la Keller KN110-8 y la Gilera Smash, que ocuparon los tres primeros puestos, son algunos de los ejemplos más representativos de esta tendencia:

Honda Wave 110S: 8300 (ventas en julio)

8300 (ventas en julio) Keller KN110-8: 6288

6288 Gilera Smash: 6251

6251 Motomel B110: 4763

4763 Corven Energy 110: 3901

3901 Mondial LD 110 Max: 2957

2957 Zanella ZB 110: 1510

1510 Motomel S2 150: 1478

1478 Honda GLH 150: 1444

1444 Honda XR150L: 1169

El sector podría superar las 800.000 unidades comercializadas al cierre de 2026 Nalidsa - Shutterstock

Los modelos más exitosos del acumulado anual

Si se analiza el acumulado entre enero y julio, la Honda Wave 110S también se mantiene como el modelo más vendido del mercado, con 50.695 unidades patentadas. Detrás se ubicaron la Keller KN110-8, con 46.021; la Gilera Smash, con 45.083; la Motomel B110, con 33.971; y la Corven Energy 110, con 29.456.

La Honda Wave 110 es el modelo con más ventas del año

El ranking acumulado de los 10 modelos más vendidos quedó conformado de la siguiente manera:

Honda Wave 110S: 50.695 (ventas acumuladas)

50.695 (ventas acumuladas) Keller KN110-8: 46.021

46.021 Gilera Smash: 45.083

45.083 Motomel B110: 33.971

33.971 Corven Energy 110: 29.456

29.456 Mondial LD 110 Max: 19.339

19.339 Motomel S2 150: 11.000

11.000 Zanella ZB 110: 9283

9283 Honda GLH 150: 8881

8881 Honda XR150L: 7992

En cuanto a las marcas, Honda lideró las ventas de julio con 15.209 patentamientos y, justamente esta semana, la marca celebra 48 años de presencia en la Argentina y dos décadas de producción nacional. Le siguieron Gilera, con 8.590; Motomel, con 8.186; Keller, con 7.341; y Corven, con 6.348. En el acumulado de los primeros siete meses, Honda también se mantuvo al frente, con 98.130 unidades patentadas. Detrás se ubicaron Gilera, con 62.862; Motomel, con 61.623; Keller, con 53.516; y Corven, con 46.206.