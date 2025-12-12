Cuánto cuesta la Volkswagen Amarok en diciembre 2025

En un escenario de patentamientos automotores que mostró altibajos en noviembre, la Volkswagen Amarok se posiciona con un ajuste en sus precios para el mes de diciembre. La pickup mediana de la marca alemana registró un incremento generalizado del 7% en todas sus versiones, consolidándose como el modelo de su segmento que más se encareció.

Este movimiento tarifario se da en un contexto donde sus ventas mensuales experimentaron una baja, aunque su desempeño anual sigue mostrando un crecimiento sostenido. Los nuevos valores de la Volkswagen Amarok para diciembre reconfiguran su escala de precios, con la versión 4X2 Trendline TDI MT alcanzando los $57.113.300 y la 4X4 Black Style V6 AT, su tope de gama, llegando a los $103.094.900.

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $57.113.300

$57.113.300 Comfortline TDI MT: $63.371.300

$63.371.300 Comfortline TDI AT: $69.179.050

$69.179.050 Highline TDI MT: $70.096.900

$70.096.900 Highline TDI AT: $76.939.550

4X4:

Trendline TDI MT: $66.148.800

$66.148.800 Comfortline V6 AT: $82.141.150

$82.141.150 Highline V6 AT: $96.300.250

$96.300.250 Extreme V6 AT: $102.774.850

$102.774.850 Hero V6 AT: $102.774.850

$102.774.850 Black Style V6 AT: $103.094.900

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $57.113.300 en diciembre

Este incremento se produce luego de un noviembre en el que la chata alemana patentó 916 unidades, representando un 2,8% del mercado total. Este volumen marcó una caída del 43,6% respecto a octubre y un descenso del 51,7% en comparación con el mismo mes de 2024.

Sin embargo, su desempeño acumulado en lo que va del año contrasta con esta baja mensual, sumando 22.959 unidades, que equivalen al 4,1% del mercado y reflejan un crecimiento del 30,7% frente a las 17.566 unidades registradas hasta la misma fecha en 2024. En el ranking de los vehículos más vendidos, la Amarok se ubicó en la novena posición durante noviembre, mientras que en el acumulado anual mantiene una sólida sexta posición.

Interior Volkswagen Amarok

El mercado automotor argentino en su conjunto también mostró una tendencia mixta en noviembre. Se vendieron 34.905 autos 0km, lo que representó una caída del 33,2% respecto a octubre y del 3,6% en relación con noviembre de 2024. A pesar de estas contracciones mensuales e interanuales, en lo que va del año se patentaron 587.666 vehículos, un 49,7% más que el acumulado de 2024, según cifras de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

“Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número. Recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.