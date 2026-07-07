Qué son y cómo funcionan los carriles con doble sentido de circulación

A raíz de un viral que generó temor en turistas a bordo de un taxi, el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires aclaró el uso de los carriles con doble sentido
- 3 minutos de lectura'
Días atrás, se viralizó un video en redes sociales en el que un grupo de turistas viajaba a bordo de un taxi porteño que circulaba por Avenida del Libertador, utilizando los carriles reversibles, mientras una gran cantidad de autos avanzaba de frente.
Se trata de un sistema implementado por la Ciudad de Buenos Aires para mejorar la fluidez del tránsito en los horarios de mayor congestión. Su funcionamiento consiste en invertir el sentido de circulación de determinados carriles según la franja horaria, con el objetivo de destinar una mayor cantidad de vías al sentido con mayor demanda.
Pese a la confusión que generó la escena para los turistas, el video no permite determinar quién incumplía las normas de tránsito, ya que no informa el horario en el que fue grabado.
Cómo funcionan estos carriles reversibles
Por ese motivo, LA NACION consultó al Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, que detalló cuáles son las franjas horarias en las que los carriles reversibles funcionan en cada sentido de circulación:
Avenida del Libertador entre Dorrego y Avenida Sarmiento
- 7:00 am a 1:00 pm: sentido único hacia centro.
- 1:00 pm a 7:00 am: mano hacia General paz, los 3 carriles de la derecha van en este sentido.
- No se activa los fines de semana (y funcionan todos los carriles de la mano original).
Avenida del Libertador entre Sarmiento y Pueyrredón
- 3 pm a 10 pm: mano hacia General Paz.
- En el resto de las horas: mano hacia el centro.
- Fines de semana y feriados se habilita de 8.00 am a 1.00 pm (mano hacia General Paz).
Además, para que resulte aún más sencillo identificar cuándo pueden utilizarse, estos carriles cuentan con una señalización luminosa ubicada sobre cada uno de ellos, a modo de semáforo:
- Luz verde: el carril está habilitado para circular en ese sentido.
- Cruz roja (X): el carril está cerrado para ese sentido, ya que está siendo utilizado por vehículos que circulan en dirección contraria.
Ignorar esta señalización implica una maniobra de alto riesgo, ya que puede provocar choques frontales con vehículos que avanzan correctamente por el carril habilitado. Es por ello que al aproximarse a un tramo con carriles reversibles es recomendable reducir la velocidad, observar la señalización aérea y evitar cambios bruscos de carril.
Además, nunca se debe ingresar a un carril únicamente porque otros vehículos lo hagan, ya que la única referencia válida es la señal luminosa ubicada sobre ese carril.
- 1
Qué es la fobia a manejar y cómo se puede superar en tres meses, según una psicóloga especializada
- 2
Chocaron un auto de los 90 contra uno moderno para ver cuál es más seguro
- 3
Una marca de motos lanza seis modelos para la Argentina, en medio de un boom de ventas
- 4
Estos son los cambios confirmados para la nueva Volkswagen Amarok, según ejecutivos de la marca