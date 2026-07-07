Qué son y cómo funcionan los carriles con doble sentido de circulación

Días atrás, se viralizó un video en redes sociales en el que un grupo de turistas viajaba a bordo de un taxi porteño que circulaba por Avenida del Libertador, utilizando los carriles reversibles, mientras una gran cantidad de autos avanzaba de frente.

Se trata de un sistema implementado por la Ciudad de Buenos Aires para mejorar la fluidez del tránsito en los horarios de mayor congestión. Su funcionamiento consiste en invertir el sentido de circulación de determinados carriles según la franja horaria, con el objetivo de destinar una mayor cantidad de vías al sentido con mayor demanda.

El video viral del taxista que se cruza con autos de frente en la avenida del Libertador

Pese a la confusión que generó la escena para los turistas, el video no permite determinar quién incumplía las normas de tránsito, ya que no informa el horario en el que fue grabado.

Cómo funcionan estos carriles reversibles

Por ese motivo, LA NACION consultó al Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, que detalló cuáles son las franjas horarias en las que los carriles reversibles funcionan en cada sentido de circulación:

Avenida del Libertador entre Dorrego y Avenida Sarmiento

7:00 am a 1:00 pm: sentido único hacia centro.

1:00 pm a 7:00 am: mano hacia General paz, los 3 carriles de la derecha van en este sentido.

No se activa los fines de semana (y funcionan todos los carriles de la mano original).

Avenida del Libertador entre Sarmiento y Pueyrredón

3 pm a 10 pm: mano hacia General Paz.

En el resto de las horas: mano hacia el centro.

Fines de semana y feriados se habilita de 8.00 am a 1.00 pm (mano hacia General Paz).

Señalización que indica que el carril de doble sentido se puede utilizar Google M

Además, para que resulte aún más sencillo identificar cuándo pueden utilizarse, estos carriles cuentan con una señalización luminosa ubicada sobre cada uno de ellos, a modo de semáforo:

Luz verde: el carril está habilitado para circular en ese sentido.

el carril está habilitado para circular en ese sentido. Cruz roja (X): el carril está cerrado para ese sentido, ya que está siendo utilizado por vehículos que circulan en dirección contraria.

Ignorar esta señalización implica una maniobra de alto riesgo, ya que puede provocar choques frontales con vehículos que avanzan correctamente por el carril habilitado. Es por ello que al aproximarse a un tramo con carriles reversibles es recomendable reducir la velocidad, observar la señalización aérea y evitar cambios bruscos de carril.

Además, nunca se debe ingresar a un carril únicamente porque otros vehículos lo hagan, ya que la única referencia válida es la señal luminosa ubicada sobre ese carril.