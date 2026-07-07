Una automotriz japonesa ofrece sus autos en cuotas a tasa 0 y rebajas de hasta US$5000

Si bien las ventas de vehículos 0km cayeron un 9,9% durante la primera mitad del año, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), hubo automotrices que lograron ganar participación de mercado e incrementar sus patentamientos en comparación con el mismo período del año pasado.

Una de ellas fue Honda, ya que computó 3077 patentamientos entre enero y junio, un 45,2% más que en los primeros seis meses del año pasado, cuando había registrado 2119 unidades, de acuerdo con Acara.

Este crecimiento estuvo impulsado, por un lado, por la renovación de gran parte de su portfolio en la Argentina y, por otro, por la incorporación de nuevos modelos, como el W-RV, el SUV compacto.

Con el objetivo de sostener ese crecimiento, la automotriz ofrece líneas de financiación a tasa 0 a 18 y 24 meses, en conjunto con Banco Santander, para todo su line-up. En ambos casos, el monto máximo a financiar alcanza los $24.000.000 para los modelos cuyos precios están expresados en pesos.

Lista de precios y promociones para julio

En lo que refiere a los precios de lista para julio, estos fueron los montos informados (mantuvieron los mismos que el mes anterior):

Honda WR-V EXL CVT: $42.490.000

$42.490.000 Honda HR-V LX CVT: $45.890.000

$45.890.000 Honda HR-V EXL CVT: $51.240.000

$51.240.000 Honda ZR-V Touring (TRG) CVT: $59.990.000

$59.990.000 Honda CR-V EXL AWD CVT: US$70.800

US$70.800 Honda CR-V Advanced Hybrid: US$74.900

US$74.900 Honda Civic Advanced Hybrid: US$54.000

US$54.000 Honda Accord Advanced Hybrid: US$70.500

Honda WR-V

Ahora bien, la automotriz también mantendrá durante julio una serie de precios promocionales para algunos de sus modelos electrificados.

En ese sentido, el Honda Civic Advanced Hybrid conserva un valor especial de US$49.900, lo que representa una bonificación de US$4100 respecto de su precio de lista, fijado en US$54.000.

Honda Civic Advanced Hybrid

Por su parte, el Honda CR-V EXL AWD puede adquirirse por US$65.800, con un descuento de US$5000 frente a su valor de lista de US$70.800. En tanto, el Honda CR-V Advanced Hybrid se ofrece a US$69.900, también con una bonificación de US$5000 respecto de su precio oficial de US$74.900.

Honda CR-V

Además, la marca informó que el resto de su gama también contará con valores promocionales en la red de concesionarios. A esto se suma un beneficio para quienes adquieran la Honda CR-V EXL AWD durante julio: el SUV incluye sin cargo un kit de accesorios compuesto por tuercas de seguridad, alfombras all-season, red de carga y bandeja antiderrame, además de los servicios de mantenimiento correspondientes a los 10.000 km y 20.000 km.