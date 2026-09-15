Cuánto cuesta mantener un auto 0km por mes en la Argentina en septiembre 2026

Comprar un auto 0km implica un desembolso que no termina al retirarlo del concesionario. Una vez en la calle aparecen gastos fijos y variables como el seguro, la patente, el combustible, los mantenimientos programados y, para quienes no cuentan con un espacio propio, la cochera.

Para calcular cuánto cuesta mantener un vehículo nuevo en septiembre se tomó como referencia el Fiat Cronos Like 1.3, una de las versiones de entrada de gama del sedán fabricado en Córdoba cuyo precio de lista asciende actualmente a $35.100.000.

El Cronos continúa entre los vehículos de mayor volumen del mercado argentino, aunque perdió posiciones durante los últimos meses. En agosto registró 1490 unidades y quedó quinto en la clasificación general, detrás de la Toyota Hilux, la Ford Ranger, el Toyota Yaris Cross y el Ford Territory, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Para esta estimación se consideró un recorrido de 12.000 kilómetros anuales, equivalente a 1000 kilómetros por mes, y un consumo promedio de 7,5 litros cada 100 kilómetros. También se incluyó una cobertura contra terceros completa, patente en la Ciudad de Buenos Aires, mantenimiento, una cochera de $200.000 mensuales y un lavado por mes.

Para la estimación se consideró un consumo promedio de 7,5 litros cada 100 kilómetros

Combustible y seguro

Con el kilometraje y el consumo seleccionados, el Cronos requiere aproximadamente 900 litros de nafta al año. Al tomar un precio de referencia de $2150 por litro, el gasto asciende a $1.935.000 anuales o $161.250 mensuales.

El cálculo permite obtener una referencia más precisa que la cantidad de tanques completos, ya que relaciona el consumo directamente con la distancia recorrida. De todos modos, el importe final puede variar según el tránsito, el estilo de conducción, el tipo de recorrido, la presión de los neumáticos y el uso del aire acondicionado.

Con el kilometraje y el consumo seleccionados, el Cronos requiere aproximadamente 900 litros de nafta al año

En el caso del seguro, una cobertura contra terceros completa se estimó en $106.147 mensuales. El gasto anual alcanza así los $1.273.764. La cotización puede cambiar según la compañía, la edad y los antecedentes del conductor, el domicilio de radicación, la versión del vehículo, la suma asegurada y los adicionales incluidos en la póliza.

Cuánto paga de patente

Para calcular la patente se utiliza la valuación fiscal oficial de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA). En el caso del Fiat Cronos Like modelo 2025 seleccionado como referencia, asciende a $24.098.150.

Esa valuación no debe confundirse con el precio de lista actual del 0km. Se trata de la base fiscal utilizada para determinar el impuesto y puede ser considerablemente menor que el valor publicado por la automotriz. Para una unidad radicada en CABA, la patente representa aproximadamente $843.435 anuales, equivalentes a $70.286 por mes. El monto puede variar según el año y la versión registrados, la valuación fiscal asignada, la fecha de alta y los descuentos aplicables por pago anticipado o buen cumplimiento. Al tratarse de un vehículo nuevo, no se incluyó la Verificación Técnica Vehicular (VTV) dentro del presupuesto.

Para una unidad radicada en CABA la patente representa aproximadamente $843.435 anuales Daniel Basualdo

Service y mantenimiento

Para el mantenimiento se calculó una reserva de $489.333 anuales, equivalente a $40.778 por mes. Este monto no representa una cuota que deba pagarse todos los meses, sino que es el dinero que el propietario debería separar para afrontar los servicios programados y formar un fondo para el desgaste de componentes como neumáticos, frenos, filtros y fluidos.

La estimación es más amplia que contabilizar únicamente el primer service. Con el paso del tiempo, los mantenimientos pueden encarecerse por el reemplazo de piezas adicionales o por reparaciones que no estén cubiertas por la garantía. Al sumar combustible, seguro, patente y mantenimiento, los gastos vinculados directamente con el uso y la conservación del vehículo alcanzan los $378.461 mensuales. El cálculo se distribuye de la siguiente manera:

Seguro contra terceros completo: $106.147

$106.147 Combustible: $161.250

$161.250 Patente prorrateada: $70.286

$70.286 Mantenimiento prorrateado: $40.778

A esos conceptos se les agregó un lavado mensual de $12.000. Sin cochera, el presupuesto total asciende de esa manera a $390.461 por mes o cerca de $4,69 millones al año.

Con la cochera incluida, mantener el Fiat Cronos demanda aproximadamente $590.461 mensuales

El estacionamiento es el rubro que más modifica el resultado. Para este ejercicio se tomó una cochera de $200.000 mensuales, aunque en CABA pueden encontrarse alternativas más económicas o considerablemente más caras según el barrio, la ubicación, las expensas y las características del establecimiento. Con la cochera incluida, mantener el Fiat Cronos demanda aproximadamente $590.461 mensuales. Llevado a un año, el gasto alcanza los $7.085.532.

La cochera representa $2,4 millones anuales y concentra el 34% del presupuesto. Le siguen el combustible, con $1.935.000 y el 27%; el seguro, con $1.273.764 y el 18%; la patente, con $843.435 y el 12%; el mantenimiento, con $489.333 y el 7%; y el lavado, con $144.000 y el 2%. Dividido por los 12.000 kilómetros considerados, el costo equivale a aproximadamente $590 por kilómetro. Sin cochera, esa relación baja a unos $390.

El cálculo no contempla la compra del vehículo, una eventual cuota de financiación, el patentamiento inicial ni la pérdida de valor del auto. Tampoco incorpora peajes, estacionamiento medido, multas o reparaciones extraordinarias. Por eso, los $590.461 deben entenderse como una referencia para el escenario elegido y no como una cifra idéntica para todos los propietarios.