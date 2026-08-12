Cuánto sale hacer la VTV en CABA en agosto 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo un trámite obligatorio para los vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren alcanzados por el régimen. En agosto de 2026, realizar la revisión tiene un valor de $96.968 para los autos y de $36.459 para las motos.

La VTV tiene como objetivo comprobar el estado general del vehículo y verificar el funcionamiento de distintos componentes vinculados con la seguridad y las emisiones. Durante el procedimiento se revisan, entre otros elementos, los frenos, las luces, la suspensión, la dirección, los neumáticos, los sistemas de seguridad y la emisión de gases y ruidos. El trámite se realiza actualmente en los centros habilitados de la Ciudad y requiere contar con un turno previo.

Qué está cambiando en la VTV de la Ciudad

Los precios de agosto se conocen mientras la Ciudad atraviesa una modificación del régimen de VTV aprobada por la Legislatura porteña en junio. La reforma busca adecuar la normativa local a los cambios impulsados previamente a nivel nacional y contempla, entre sus principales puntos, la incorporación de talleres privados y concesionarios como posibles centros de verificación, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y obtengan la correspondiente habilitación.

Hasta ahora, el sistema porteño funcionaba mediante una red reducida de plantas específicamente destinadas a realizar la inspección.

La Ciudad incorporó la posibilidad de que talleres privados y concesionarios sean centros de verificación GCBA

Otro de los cambios aprobados es la liberación de las tarifas una vez que comience a funcionar plenamente el nuevo esquema con múltiples prestadores. Esto implica que el precio dejará de estar fijado de manera uniforme por el Gobierno porteño y cada prestador habilitado podrá establecer el valor del servicio.

La modificación también contempla cambios en la periodicidad de las revisiones. Para los vehículos particulares cero kilómetro, la primera verificación pasará a realizarse a los cinco años desde el patentamiento, mientras que la vigencia será de dos años hasta que el vehículo alcance los diez años de antigüedad.

La puesta en marcha del sistema desregulado fue anunciada para los próximos meses. Hasta que esa transición se concrete, los usuarios deben considerar los valores y condiciones vigentes del esquema actual.

Qué se controla durante la VTV

La inspección técnica contempla distintos aspectos del vehículo para determinar si se encuentra en condiciones de circular. Entre los principales puntos se encuentran: sistema de frenos, dirección y tren delantero, suspensión, estado de neumáticos y llantas, luces y señalización, cinturones y otros elementos de seguridad, emisión de gases contaminantes, nivel de ruidos e identificación del vehículo.

La inspección técnica contempla distintos aspectos del vehículo para determinar si se encuentra en condiciones de circular GCBA

Una vez superada la revisión, se entrega la documentación correspondiente y la oblea que acredita la realización de la VTV, que debe colocarse en el parabrisas.

Los cambios aprobados para la Ciudad no implican que el mismo esquema vaya a aplicarse automáticamente en todo el país. La regulación de la revisión técnica depende de cada jurisdicción, por lo que las condiciones, los plazos y los precios pueden variar según el lugar donde esté radicado el vehículo.