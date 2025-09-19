¿Cuánto sale la transferencia de un auto usado en septiembre 2025?

Las transferencias de autos usados mantienen un nivel muy elevado en lo que va del año, y el mercado de vehículos de segunda mano avanza con la misma fuerza que el de los 0km. En números, entre enero y agosto se comercializaron 1.265.292 autos usados, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En este contexto, al momento de vender o comprar un usado siempre aparecen dudas clave que conviene despejar antes de acercarse al Registro Automotor correspondiente: desde qué documentación es necesaria para concretar el trámite de manera exitosa, hasta cuánto cuesta realizar la transferencia.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el costo de transferir un auto depende de varios factores: el modelo, el año de patentamiento y si se trata de una unidad de fabricación nacional o importada.

Sobre el valor fiscal —que varía según el modelo y la antigüedad— se aplica un porcentaje: 1,5% para los vehículos fabricados en el país y 2% para los importados.

De esta manera, si una unidad está valuada en $10 millones, el costo de transferencia sería de $150.000 en caso de tratarse de un modelo nacional, mientras que ascendería a $200.000 si se trata de un importado.

El costo de la transferencia es del 1,5% para autos fabricados en la Argentina Shutterstock

Igualmente, existe un estimador de costos que proporciona la la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios en Argentina (DNRPA) donde se puede colocar la patente del auto, el valor declarado y la provincia de radicación y arroja un valor.

Es necesario saber que al costo de la transferencia se le suman otros gastos en el trámite como los que son relativos a impuestos, sellos y formularios.

Los documentos necesarios para realizar una transferencia en septiembre

Además de pensar en los gastos que requiere una transferencia, no se deben olvidar los documentos necesarios. En ese sentido, este es el listado de documentos y papeles que exige el Registro:

Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte (para extranjeros).

o pasaporte (para extranjeros). Constancia de CUIT o CUIL.

Título de propiedad del automotor o Constancia de Asignación de Título (CAT) y todas las cédulas del vehículo (verdes y azules).

o Constancia de Asignación de Título (CAT) y todas las cédulas del vehículo (verdes y azules). Formulario 08: se puede tramitar en forma presencial o digital .

se puede tramitar en forma presencial o Si existe prenda: constancia (carta documento o telegrama colacionado) de haber comunicado la transferencia al acreedor prendario. Lo mismo vale si el vehículo está inscripto en contrato de leasing .

constancia (carta documento o telegrama colacionado) de haber comunicado la transferencia al acreedor prendario. Lo mismo vale si el vehículo está inscripto en contrato de . Sólo para maquinarias: formulario 381 de AFIP.

El formulario 08, requisito indispensable para hacer la transferencia por la compraventa de autos

En cuanto al libre deuda de infracciones, ya no es un requisito obligatorio al momento de realizar una operación en un Registro del Automotor. Sin embargo, en algunos registros puede aparecer como un trámite opcional: si comprador y vendedor acuerdan no exigirlo, entonces no será necesario presentarlo.