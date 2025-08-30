Por el movimiento del dólar: cayeron las ventas de autos en agosto respecto del mes anterior

Al cierre de agosto, las ventas cayeron respecto del mes pasado, pero aumentaron respecto al mismo mes del año anterior; cuáles fueron los 10 autos más vendidos este mes
- 3 minutos de lectura'
Los patentamientos de vehículos ascendieron a 54.664 unidades en agosto, lo que representó una caída del 12% respecto del mes pasado, pero un 32,1% al alza en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 437.416 unidades, un número que representa una variación de 64,87% respecto del mismo período del año último.
En relación a los cómputos del octavo mes del año, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “El año avanza y en los concesionarios seguimos con una buena tendencia de crecimiento interanual. La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre”.
“De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad por la presencia de una serie de factores, algunos de la macro y otros de la micro, como el crédito que sigue presente y con varias opciones. Cuando la gente se convence de que es un buen momento para adquirir un vehículo, lo concreta, y hoy lo es, por eso seguimos con números que no veíamos desde 2018. Tenemos que seguir estimulando esta demanda desde toda la cadena de valor, con financiación, promociones, incentivos fiscales y una oferta bien amplia, y en eso estamos trabajando”, completó Beato.
Cuáles fueron los autos más vendidos en agosto de 2025
El auto más vendido de agosto fue el Toyota Yaris, modelo que registró 3781 ventas, logrando un acumulado anual de 22981. En el segundo lugar se posicionó el Toyota Hilux, auto que registró 2375 ventas en agosto y 22077 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el Volkswagen Amarok con 2367 cómputos, provocando un acumulado de 18.388.
De esta manera así quedó configurado el ranking de los más vendidos en agosto:
- Toyota Yaris: 3781
- Toyota Hilux: 2375
- Volkswagen Amarok: 2367
- Fiat Cronos: 2238
- Ford Ranger: 2166
- Volkswagen Polo: 2109
- Toyota Corolla Cross: 2011
- Peugeot 208: 1863
- Chevrolet Tracker: 1487
- Peugeot 2008: 1451
Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:
- Fiat Cronos: 23.924
- Toyota Yaris: 22.981
- Peugeot 208: 22.901
- Toyota Hilux: 22.077
- Ford Ranger: 18.468
- Volkswagen Amarok: 18.388
- Volkswagen Polo: 16.550
- Toyota Corolla Cross: 14.165
- Volkswagen Taos: 13.152
- Chevrolet Tracker: 12.806
En cuánto al análisis de las terminales, Toyota se mantuvo como la marca que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 72517 registros. Le sigue Volkswagen con 70450 y como tercera se ubica Fiat con 57105 matriculaciones en lo que va del año:
- Toyota: 72.517
- Volkswagen: 70.450
- Fiat: 57.105
- Renault: 42.836
- Peugeot: 37.538
- Ford: 33.513
- Chevrolet: 32.182
- Citroen: 17.976
- Jeep: 16.165
- Nissan: 10.858
Otras noticias de Autos 0km
- 1
Un argentino diseñó un exclusivo auto de hiperlujo que tendrán muy pocas personas en el mundo
- 2
Una automotriz se convirtió en la primera en vender autos con elementos reciclados
- 3
Aumentó en julio: cuánto cuesta la VTV en la provincia de Buenos Aires
- 4
Un nuevo Mercedes-Benz se renueva y pisa fuerte en el mercado argentino