Por el movimiento del dólar: cayeron las ventas de autos en agosto respecto del mes anterior

Los patentamientos de vehículos ascendieron a 54.664 unidades en agosto, lo que representó una caída del 12% respecto del mes pasado, pero un 32,1% al alza en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 437.416 unidades, un número que representa una variación de 64,87% respecto del mismo período del año último.

En relación a los cómputos del octavo mes del año, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “El año avanza y en los concesionarios seguimos con una buena tendencia de crecimiento interanual. La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre”.

“De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad por la presencia de una serie de factores, algunos de la macro y otros de la micro, como el crédito que sigue presente y con varias opciones. Cuando la gente se convence de que es un buen momento para adquirir un vehículo, lo concreta, y hoy lo es, por eso seguimos con números que no veíamos desde 2018. Tenemos que seguir estimulando esta demanda desde toda la cadena de valor, con financiación, promociones, incentivos fiscales y una oferta bien amplia, y en eso estamos trabajando”, completó Beato.

Cuáles fueron los autos más vendidos en agosto de 2025

El auto más vendido de agosto fue el Toyota Yaris, modelo que registró 3781 ventas, logrando un acumulado anual de 22981. En el segundo lugar se posicionó el Toyota Hilux, auto que registró 2375 ventas en agosto y 22077 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el Volkswagen Amarok con 2367 cómputos, provocando un acumulado de 18.388.

De esta manera así quedó configurado el ranking de los más vendidos en agosto:

Toyota Yaris: 3781

Toyota Hilux: 2375

Volkswagen Amarok: 2367

Fiat Cronos: 2238

Ford Ranger: 2166

Volkswagen Polo: 2109

Toyota Corolla Cross: 2011

Peugeot 208: 1863

Chevrolet Tracker: 1487

Peugeot 2008: 1451

La Toyota Hilux fue líder en el segmento pickup y escaló a las egunda posición del ranking mensual

Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:

Fiat Cronos: 23.924

Toyota Yaris: 22.981

Peugeot 208: 22.901

Toyota Hilux: 22.077

Ford Ranger: 18.468

Volkswagen Amarok: 18.388

Volkswagen Polo: 16.550

Toyota Corolla Cross: 14.165

Volkswagen Taos: 13.152

Chevrolet Tracker: 12.806

El Fiat Cronos se mantiene como el más vendido en el acumulado anual

En cuánto al análisis de las terminales, Toyota se mantuvo como la marca que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 72517 registros. Le sigue Volkswagen con 70450 y como tercera se ubica Fiat con 57105 matriculaciones en lo que va del año:

Toyota: 72.517

Volkswagen: 70.450

Fiat: 57.105

Renault: 42.836

Peugeot: 37.538

Ford: 33.513

Chevrolet: 32.182

Citroen: 17.976

Jeep: 16.165

16.165 Nissan: 10.858