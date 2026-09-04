¿Cuánto sale la transferencia de un auto usado en septiembre 2026?

El mercado de los autos usados volvió a mostrar números en rojo durante agosto. En el octavo mes del año se transfirieron 155.246 vehículos, un 7,3% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían comercializado 167.525 unidades. Además, frente a julio, cuando hubo 156.810 operaciones, la actividad cayó 1%.

Con estos resultados, entre enero y agosto se vendieron 1.203.684 vehículos usados, lo que representa una baja del 4,9% respecto de las 1.265.292 unidades registradas durante el mismo período del año pasado, según los datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Más allá de la evolución del mercado, una de las principales dudas al momento de comprar un usado sigue siendo cuánto cuesta realizar la transferencia del vehículo. El valor final no es fijo, porque además del arancel que cobra el Registro intervienen impuestos provinciales y otros gastos asociados a la operación.

Actualmente, el arancel registral por la transferencia equivale al 1% del valor de mercado del automotor, sin diferencias entre vehículos fabricados en la Argentina e importados. La alícuota fue unificada en 2024 como parte de una reforma que redujo los costos registrales.

El Volkswagen Gol continúa como el usado más comercializado

Para determinar ese valor se utiliza la tabla de valuaciones de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

El 1%, sin embargo, no representa necesariamente todo lo que deberá desembolsar el comprador. A ese monto se suman los impuestos que correspondan según la jurisdicción y, cuando resulte exigible, otros gastos vinculados con la operación.

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el impuesto de Sellos para la transferencia de vehículos usados es del 3%. La misma alícuota general rige en la provincia de Buenos Aires para la compraventa de usados entre particulares.

En la Ciudad de Buenos Aires el impuesto de Sellos para la transferencia de vehículos usados es del 3% MMD Creative - Shutterstock

De esta manera, como referencia, una transferencia entre particulares en CABA o la provincia de Buenos Aires parte de un costo equivalente a alrededor del 4% del valor del vehículo, al sumar el 1% del arancel registral y el 3% de Sellos. Sobre un auto valuado en $20 millones, esos dos conceptos representarían unos $800.000. A esa cifra pueden agregarse otros gastos dependiendo del caso y la jurisdicción.

Entre ellos aparece la verificación física o policial del vehículo cuando corresponde. Para los automotores cuya inscripción inicial se realizó a partir del 1° de enero de 2001, la DNRPA establece su obligatoriedad antes de realizar la transferencia.

Cómo hacer la transferencia de un auto usado

La transferencia de dominio es el trámite mediante el cual el vehículo queda legalmente registrado a nombre del comprador y el vendedor deja de figurar como su titular. La gestión puede iniciarse por Internet y completarse ante el Registro Seccional correspondiente. Puede realizarse tanto en el registro donde se encuentra radicado el vehículo como en el que corresponda al domicilio del comprador.

Para avanzar con el trámite es necesario contar, entre otra documentación, con el Formulario 08, el DNI de las partes, la constancia de CUIT, CUIL o CDI del comprador, el título del automotor o la Constancia de Asignación de Título (CAT) y las cédulas del vehículo.

Por otra parte, la existencia de deudas de multas o patentes no puede impedir la inscripción o transferencia del automotor, según el Régimen Jurídico del Automotor vigente. Esto no significa que las obligaciones desaparezcan, sino que la deuda por sí sola no bloquea el cambio de titularidad.