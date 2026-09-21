DFSK C31 Box Refrigerado: por qué es el mini truck chino más elegido

Mientras en el ultracompetitivo mercado automotor la marca DFSK Argentina incrementó sus ventas en 2026 en más del 50%, uno de sus vehículos comerciales, el DFSK C31 Box Refrigerado, se posiciona como una de las grandes revelaciones del año.

El dato es más que elocuente: entre enero y agosto la marca registró 801 patentamientos, lo que representa un crecimiento del 55,5% en comparación con el mismo período de 2025. Este logro se dio, además, en un contexto complejo, ya que el mercado acumuló una caída del 14% en el período.

Este desempeño de DFSK está impulsado principalmente por su gama de vehículos comerciales, que concentró el 74% de los patentamientos de la marca. Dentro del segmento de mini trucks y livianos, los modelos C31 y C32 sumaron 300 unidades entre enero y agosto, ubicándose en el segundo puesto del ranking de la categoría. Sin duda, estos resultados posicionan a la compañía como una de las protagonistas entre las marcas de origen chino que participan de este mercado.

En plan de sostener y potenciar su propuesta, DFSK acaba de incorporar una nueva herramienta financiera para quienes necesitan adquirir uno de sus vehículos comerciales: el C31 Box Refrigerado permite financiar hasta $25.000.000 (el precio del modelo Box Refrigerado es de $41.720.000) en 24 cuotas con tasa 0% UVA a través del Banco Santander. La iniciativa apunta a facilitar la incorporación de una herramienta de trabajo para emprendedores, comercios y empresas que necesitan capacidad de carga y versatilidad para sus operaciones.

“Con el C31 Box Refrigerado ampliamos nuestra propuesta de soluciones para el trabajo, ofreciendo un vehículo preparado para responder a las necesidades de aquellos sectores que requieren mantener la cadena de frío durante el transporte. Es una alternativa funcional, eficiente y accesible, pensada para acompañar el crecimiento de nuestros clientes y mejorar la operación diaria de sus negocios”, destacó Santiago Sporleder, Gerente Comercial de DFSK Argentina.

Las claves de un minitruck exitoso

El C31 Box Refrigerado es un minitruck compacto equipado con un motor naftero 1.5 L de 101 CV a 6000 rpm y 136 Nm de torque a 3600 rpm, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades y tracción trasera. Con 4.730 mm de largo, 1,605 mm de ancho, 2.230 mm de alto y 2.900 mm de distancia entre ejes, ofrece una capacidad de carga alcanza los 1.005 kilogramos, una cifra que le permite ofrecer una relación entre dimensiones y capacidad especialmente orientada al uso comercial.

Equipado con un sistema de refrigeración Yongtu, el C31 Box Refrigerado es capaz de alcanzar una temperatura mínima de -5 °C. Esta versión dispone de un volumen de carga de 4,9 m³ y una capacidad de carga de 1.005 kg. La gama se complementa con el C31 Minitruck y el C31 Box.

El equipamiento del C31 incluye además elementos como ABS, EBD, doble airbag frontal, control de estabilidad ESP, dirección asistida y monitor de presión de neumáticos, entre otros dispositivos destinados a la seguridad y al uso cotidiano.

Con esta nueva alternativa financiera (sujeta a las condiciones, plazos, montos y requisitos establecidos por Santander y a las condiciones comerciales vigentes), DFSK busca aprovechar el buen momento de su gama comercial para acercar sus productos a nuevos usuarios y acompañar las necesidades de quienes necesitan incorporar capacidad de transporte a sus negocios.

Para más información sobre productos, versiones y equipamiento visitar https://dfsk.ar/

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