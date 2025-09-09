Dos SUV híbridos llegan a la Argentina: ya comenzó la preventa

Como parte de su relanzamiento oficial en el país previsto para octubre, Chery Argentina comenzó la preventa de sus modelos Tiggo 4 Hybrid y Tiggo 7 Pro Hybrid, dos SUV que inauguran una nueva generación de productos bajo la submarca Chery Tiggo orientada a liderar la movilidad sustentable.

Este anuncio marca el regreso de Chery a nuestro país ahora de la mano del Grupo Corven y lo ace con una propuesta renovada que combina tecnología, diseño de vanguardia y accesibilidad.

El Tiggo 4 Hybrid es un sport utility para el segmento B que introduce por primera vez en el país la tecnología Chery Super Hybrid #CSH, un sistema híbrido inteligente que maximiza la eficiencia energética reduce emisiones y optimiza el consumo de combustible, brindando una experiencia de manejo más limpia, silenciosa y dinámica. A nivel mecánico, cuenta con un motor naftero con cadena de distribución de 1.5 L de cilindrada, 4 cilindros en línea y 16 válvulas, que genera 100 CV y 125 Nm de torque, y que trabaja junto a otro eléctrico de 94 CV (70 kW) y 310 Nm de par, para entregar una potencia conjunta de 195 CV. La transmisión es automática tipo DHT y la tracción es delantera. La batería, en tanto, es de 5,2 Ah.

El Chery Tiggo 4

En tanto, el Tiggo 7 Pro Hybrid es un modelo para el segmento D y complementa la propuesta con un sistema híbrido ligero de arquitectura tradicional, ideal para quienes desean iniciarse en la conducción ecológica sin resignar performance ni confort. Este Tiggo 7 cuenta con una mecánica microhíbrida compuesta por el mismo bloque que el anterior, pero en este caso ofrece 147 CV a 5500 rpm y 210 Nm a 4000 rpm y que se asocia a una caja automática tipo CVT; la tracción también es simple.

“Con esta preventa damos el primer paso en el relanzamiento de Chery en Argentina. Nuestro objetivo es acercar a los clientes una propuesta de valor diferencial, con productos modernos, accesibles y alineados con las tendencias globales de electrificación. La nueva familia Tiggo refleja el espíritu innovador de Chery y reafirma nuestro compromiso de ofrecer en el mercado local tecnología de vanguardia, confiabilidad y una experiencia de manejo superior”, expresó Claudio San Román, Director de Chery Argentina.

Los precios no fueron informados y para acceder a la preventa los interesados deberán ingresar en la web oficial de la preventa de la marca, compeltar los datos y esperar al contacto para avanzar con el proceso.