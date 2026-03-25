Una automotriz argentina reduce un turno de producción y avanza con retiros voluntarios

Tras haber protagonizado varias paradas en la producción, el Grupo Stellantis reducirá uno de los turnos de producción en la planta de El Palomar. Allí se producen los Peugeot 208, 2008, Partner y Citroën Berlingo y se iniciará, además, con un proceso de retiros voluntarios a partir de mayo.

Según informan desde la terminal, la dinámica del mercado argentino y el brasilero, principal destino de exportación de las unidades locales, derivaron en “el inicio de una etapa de reacomodamiento gradual del volumen productivo”.

A partir de los cambios, la fábrica de Peugeot y Citroën operará a un único turno para darle continuidad a los vehículos allí producidos, pero con un volumen más chico.

En la provincia de Buenos Aires se fabrican los Peugeot 208 y 2008

La decisión se da en un contexto de retracción de la producción y las exportaciones, fenómenos reflejados en los reportes de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Según consta en dichos informes, en el primer bimestre de 2026 la fabricación local de unidades cayó un 30,1% en relación a 2025. Las exportaciones, por su lado, cayeron un 23,4%.

Otro punto a considerar son las entregas a concesionarios, las cuales cayeron un 11,4% en igual medición. La industria automotriz argentina acumula, así, ocho meses consecutivos de caídas interanuales en la producción. Según explican especialistas, se debe mayormente a la pérdida de mercados externos.

Si bien los vehículos fabricados en El Palomar mantienen un buen nivel de ventas en el país (según el último reporte de la Asociación de Concesionarios, el Peugeot 208 fue el séptimo auto más vendido en febrero), la caída en las ventas en Brasil obliga a la terminal a rever su lógica productiva.

Si bien el Peugeot 208 goza de un gran presente en el mercado argentino, la caída en destinos de exportación complica su producción local

Además, en la Argentina se producen las versiones híbridas del 208 y 2008, actualmente con destino exclusivo de exportación, por lo que, si bien el volumen interno goza de buenos números, la ecuación cambia cuando se mira fronteras hacia afuera.

En lo que refiere a la fábrica que el grupo tiene en Ferreyra, Córdoba, la situación se mantiene estable. Allí, la automotriz invirtió US$385 millones destinados a una nueva familia de vehículos y con el objetivo de posicionar a esa planta como un hub regional de pickups. En ella se fabrican las Fiat Titano y RAM Dakota junto con el Fiat Cronos.

Cómo el escenario global afecta a la producción global de autos

El escenario no es lineal. La irrupción de automotrices chinas en los mercados internacionales generó efectos similares en grandes fábricas del mundo. Los vehículos asiáticos, con un notorio salto tecnológico respecto a lo que presentaban años atrás, se imponen como opciones que compiten en precio y obligan a reconfigurar los planes industriales globales.

La Argentina ha sido últimamente un claro ejemplo de ello. Son numerosas las marcas chinas que llegaron al país y las acompañan cada vez más modelos, configuraciones y opciones para todos los segmentos. En resumen, crecen en volumen y marketshare y cambian la lógica de compra-venta que primó los últimos años.

Las automotrices chinas reconfiguraron el escenario global

En Brasil, mercado que afectó, en este caso, la producción en El Palomar, la ecuación es aún más compleja. Las automotrices asiáticas se instalaron no sólo con estrategias de importación agresivas sino con fábricas propias.