El amor de las automotrices chinas por Sudamérica: por qué la eligen cómo un lugar estratégico para crecer e instalar sus plantas

La industria automotriz china avanzó a paso muy firme en los últimos años al encontrar una fórmula que combina vehículos con precios más competitivos que los de otros mercados, buenos niveles de tecnología y seguridad y, sobre todo, un fuerte desarrollo en materia de electrificación. Ese liderazgo le permitió ganar protagonismo a nivel mundial y posicionarse por delante de muchos fabricantes tradicionales en ese tipo de motorizaciones.

Si bien las marcas chinas comenzaron a desembarcar con fuerza en la Argentina desde el año pasado y ya estaban presentes desde hace un tiempo en otros mercados de la región, su estrategia fue más allá de las importaciones.

Varias vieron la oportunidad y ya instalaron fábricas en Sudamérica, mientras que otras proyectan hacerlo en los próximos años, con el objetivo de fortalecer su presencia y expandir su capacidad de producción regional.

Varias automotrices vieron la oportunidad y ya instalaron fábricas en Sudamérica POLESTAR - POLESTAR

Las automotrices chinas ya instaladas en la región

Chery (Brasil)

Una de las primeras automotrices chinas en instalar una fábrica en Sudamérica fue Chery, ya que la compañía inauguró en 2014 su planta de producción y ensamblaje en Anápolis, en el estado de Goiás, desde donde fabricó y ensambló distintos modelos destinados al mercado brasileño y a la región.

GWM (Brasil)

Ahora bien, en esta nueva ola de inversiones chinas en la región, una de las protagonistas fue GWM (Great Wall Motor). La compañía puso en marcha su planta de Iracemápolis, en el estado de São Paulo, el 16 de agosto de 2025, con el inicio de la producción del Haval H6 GT.

La fábrica, adquirida tras la salida de Mercedes-Benz de ese complejo industrial, comenzó sus operaciones con una capacidad inicial de 50.000 vehículos por año, con planes de ampliarla hasta 100.000 unidades anuales y convertirla en un polo exportador para Sudamérica.

Inauguración de la planta de GWM en Brasil

BYD (Brasil)

Poco tiempo después, BYD inauguró el 9 de octubre de 2025 su primera fábrica en Brasil, ubicada en Camaçari, tras una inversión de US$1100 millones.

En esa planta produce tres modelos destinados al mercado regional: el BYD Dolphin Mini (comercializado como Dolphin Surf en algunos países), el sedán híbrido King y el SUV Song Pro, según información oficial de la automotriz.

Inauguración de la planta de BYD en Brasil [e]LUCIO TAVORA - XinHua

Las automotrices que están próximas a producir en la región

Omoda & Jaecoo (Argentina y Brasil)

La automotriz china Omoda & Jaecoo (O&J), perteneciente al Grupo Chery, confirmó que comenzará a producir vehículos en la Argentina. El anuncio contempla la instalación de una planta de ensamblaje KD (Knock-Down) y un centro regional de repuestos para abastecer a América Latina, aunque se desconoce su fecha.

Según informó la compañía, el objetivo es fortalecer su estrategia industrial en la región, mejorar el servicio posventa y agilizar el suministro de repuestos y accesorios.

Omoda & Jaecoo llegará a la Argentina

Por el momento, la empresa no precisó dónde se ubicará la planta ni si construirá una fábrica desde cero o utilizará una instalación ya existente en suelo argentino.

En paralelo, O&J acaba de adquirir la planta que Land Rover tenía en Brasil, donde la marca británica fabricaba dos modelos destinados al mercado regional.

Geely (Brasil)

Geely comenzará a fabricar en el segundo semestre de este año el SUV híbrido EX5 EM-i en el Complejo Ayrton Senna, ubicado en São José dos Pinhais, estado de Paraná, perteneciente a Renault.

De hecho, la producción se realizará en el marco de la sociedad Renault Geely Brasil, creada tras la adquisición por parte de Geely del 26,4% de Renault Geely do Brasil. Además, la compañía prevé iniciar hacia fines de este año la fabricación del Geely EX2 en el mismo complejo industrial, según información oficial de la automotriz.

Geely EX5 EM-i

MG (Brasil)

Por otro lado, MG Motor, la marca británica controlada por la china SAIC Motor, comenzará a producir vehículos en Brasil hacia finales de este año, según informó el medio local O Globo.

La fabricación se realizará en Horizonte, estado de Ceará, junto con la empresa brasileña Comexport. Allí se ensamblarán los modelos MG4 Urban y MGS5.

Una curiosidad es que en ese mismo predio, aunque en otro edificio, Comexport ya produce los vehículos eléctricos Spark y Captiva para General Motors.

Para poner en marcha el proyecto, MG Motor destinará una inversión inicial de US$11.000.000 para adecuar la línea de producción y prevé invertir otros US$65.000.000 durante los próximos cuatro años. El objetivo es ensamblar 50.000 vehículos en ese período. Será la primera planta de MG Motor en Sudamérica.

MG4 Urban

Changan (Brasil)

Changan Automobile y CAOA inauguraron una nueva línea de producción automatizada en Anápolis e iniciaron la fabricación del primer Changan UNI-T producido en Brasil.

La apertura de la planta marca el comienzo de un nuevo ciclo de inversiones de US$950 millones para el período 2026-2028. Sumados a los US$570 millones invertidos desde 2023, el desembolso total alcanza los US$1520 millones y permitirá que la planta llegue a una capacidad de producción anual de 90.000 vehículos.

Apertura de la planta de Changan Changan

El UNI-T incorpora un motor 1.5 Turbo GDi BlueCore Flex, desarrollado por Changan y adaptado por CAOA para funcionar con cualquier mezcla de etanol y gasolina. El modelo fue sometido a más de 200.000 kilómetros de pruebas en distintas condiciones climáticas de Brasil e incorpora desarrollos específicos para ese mercado, como un sistema de comandos por voz en portugués y una cabina conectada.

Según la compañía, el proyecto busca consolidar a Brasil como un polo regional de ingeniería y producción de vehículos de alta tecnología.

Leapmotor (Brasil)

Leapmotor, que mantiene una alianza global con Stellantis, producirá vehículos en la planta que el grupo posee en Goiana, estado de Pernambuco. La automotriz proyecta iniciar la fabricación hacia fines de 2027 y, desde allí, abastecer distintos mercados de la región, entre ellos la Argentina.

De hecho, la marca ya tuvo presencia en la Argentina durante la última temporada de verano, cuando participó del Summer Car Show en Cariló, provincia de Buenos Aires. En ese espacio exhibió los modelos C10 y B10 ultra-híbridos, pertenecientes a los segmentos D y C, respectivamente. Empieza ahora su comercialización en el país.