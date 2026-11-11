El auto más rápido del mundo superó su propio récord: el hiperdeportivo de BYD alcanzó 503km/h

La industria automotriz volvió a superar uno de sus límites históricos, ya que el Yangwang U9 Xtreme, el hiperdeportivo eléctrico de la marca de lujo de BYD, alcanzó una velocidad máxima de 503,17 km/h y se convirtió en el auto de producción más rápido del mundo.

Con este registro, superó los 496,22 km/h que había conseguido en septiembre de 2025 y llevó por primera vez a un vehículo eléctrico de producción por encima de la barrera de los 500 km/h.

La nueva marca se consiguió el 1 de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, sobre la carretera internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11), en la región de Al Dhafra. Al volante estuvo Marc Basseng, piloto de automovilismo deportivo y resistencia que también había conducido el modelo durante su anterior récord en Alemania.

El piloto del desafío fue Marc Basseng

El resultado le permitió al U9 Xtreme obtener dos récords Guinness: el de mayor velocidad alcanzada por un automóvil de producción en una pasada en un solo sentido y el de mayor velocidad alcanzada por un automóvil eléctrico de producción bajo las mismas condiciones. Además, el registro recibió el reconocimiento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

¿Cómo es el hiperdeportivo eléctrico de BYD?

El Yangwang U9 Xtreme es una evolución del U9 convencional y lleva sus prestaciones a otro nivel. Está equipado con cuatro motores eléctricos independientes que, en conjunto, desarrollan más de 3000 CV de potencia y le permiten alcanzar una relación peso-potencia de 1217 CV por tonelada.

Cada uno de sus motores puede girar hasta 30.000 revoluciones por minuto, una de las características que la compañía destaca como una innovación dentro de la industria. El sistema también incorpora una tecnología de vectorización de par que controla de manera independiente la entrega de fuerza en cada rueda, con ajustes que superan las 100 intervenciones por segundo.

El Yangwang U9 Xtreme rompió un récord

Otro de los cambios importantes está en su arquitectura eléctrica. El U9 Xtreme utiliza una plataforma de 1200 voltios, frente a los 800 voltios del U9 convencional. Según BYD, esta configuración permite mejorar la eficiencia energética y la gestión térmica del conjunto, dos aspectos fundamentales para sostener semejantes niveles de potencia.

Por su parte, la batería es la Blade Battery de BYD, con química de fosfato de hierro y litio (LFP). De acuerdo con la información difundida por la marca, puede mantener una entrega de potencia de 1800 kW incluso cuando su nivel de carga se encuentra en el 20%.

Para alcanzar la nueva marca, los ingenieros realizaron una serie de modificaciones sobre la puesta a punto del vehículo. Durante las pruebas en Abu Dabi, ajustaron el ángulo del alerón trasero para incrementar la carga aerodinámica sobre el eje posterior y modificaron el software de la suspensión para mejorar su comportamiento ante las irregularidades del asfalto.

También trabajaron sobre la presión de los neumáticos, desarrollados junto con Giti Tire para soportar las exigencias de aceleración, frenado y adherencia a velocidades extremas.

El modelo ahora es el más rápido del mundo

El proceso incluyó dos jornadas de pruebas: una el 31 de octubre donde el vehículo alcanzó los 490 km/h en sus primeras pasadas y después de una noche de ajustes, en la que el equipo volvió a la carretera el 1 de noviembre. En el segundo intento de esa jornada, Basseng consiguió los 503,17 km/h que establecieron el nuevo récord.

El incidente que formó parte del desafío

Antes de alcanzar este nuevo hito, el Yangwang U9 Xtreme había protagonizado un fuerte accidente en China durante una jornada de pruebas en un circuito cerrado.

Durante el ensayo, el vehículo perdió el control, se desvió de su trayectoria e impactó contra las barreras de protección, lo que provocó importantes daños en su estructura. Uno de los componentes más afectados fue el conjunto del eje trasero, que se desprendió por completo como consecuencia del impacto.

Así fue el choque del BYD Yangwang U9 Xtreme

A pesar de la violencia del choque, el piloto logró salir del vehículo y no sufrió lesiones de gravedad. Además, el habitáculo permaneció intacto y no se reportó ningún incendio en el paquete de baterías. Finalmente, BYD logró dejar atrás aquel episodio y volver a la pista con el hiperdeportivo para romper el récord.