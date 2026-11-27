Pocos modelos de la industria automotriz pueden presumir de haber atravesado seis décadas de historia sin perder protagonismo y el Toyota Corolla es uno de ellos. Lanzado en noviembre de 1966 en Japón, el sedán se convirtió en el auto más vendido de la historia, con más de 57.000.000 de unidades comercializadas en todo el mundo y una trayectoria que ya suma 12 generaciones.

Su historia comenzó con una premisa sencilla: desarrollar un auto accesible, confiable y de calidad que pudiera responder a las necesidades de una sociedad en plena transformación.

Bajo el concepto de un “auto para la gente”, la primera generación llegó con un diseño moderno para la época y soluciones técnicas que hasta entonces estaban reservadas para vehículos de segmentos superiores.

Así luce la primera generación de este emblemático sedán

El nombre, inspirado en un término en latín que significa “corona de flores”, acompañó una propuesta que rápidamente encontró su lugar en el mercado. Apenas tres años después de su presentación, el Corolla ya era el vehículo más vendido de Japón. En 1970, cuando todavía no había cumplido su primer lustro, alcanzó el millón de unidades comercializadas.

Desde entonces, su evolución estuvo marcada por cambios en el diseño, la mecánica, el confort y la seguridad. También logró consolidar una presencia internacional: actualmente se comercializa en más de 150 países y regiones.

Las 12 generaciones del Toyota Corolla, en fotos

A lo largo de sus 60 años, el modelo atravesó transformaciones que reflejaron los cambios de la industria automotriz. Desde sus primeras versiones con transmisión manual de cuatro velocidades hasta las actuales motorizaciones híbridas y los sistemas de asistencia a la conducción, cada generación incorporó novedades.

Primera generación (1966-1970)

Presentada en Japón en 1966, bajo la dirección del ingeniero Tatsuo Hasegawa, nació con el objetivo de ofrecer un vehículo accesible, pero con un diseño de impronta deportiva.

Primera generación del Toyota Corolla

Entre sus principales características se destacaron la suspensión delantera MacPherson y la transmisión manual de cuatro velocidades. También estuvo disponible en distintas carrocerías.

Segunda generación (1970-1974)

La segunda entrega renovó su aspecto exterior y sumó mejoras en el confort de marcha a partir de modificaciones en la suspensión trasera. Además, amplió la oferta con una variante coupé presentada en 1972 y alternativas deportivas como el Corolla Levin, equipado con el motor 2T-G.

Segunda generación del Toyota Corolla

Tercera generación (1974-1979)

En esta etapa, Toyota puso el foco en la eficiencia y la reducción de emisiones. El Corolla incorporó avances como los convertidores catalíticos y fue sometido a pruebas en túneles de viento para optimizar su aerodinámica. También mejoró la calidad del habitáculo y la ergonomía.

Tercera generación del Toyota Corolla

Cuarta generación (1979-1983)

Esta fue la generación que dio a conocer al Corolla en la Argentina. Con un perfil más familiar, presentó un diseño renovado y trabajó especialmente en la eficiencia aerodinámica.

Cuarta generación del Toyota Corolla

Su desarrollo incluyó más de 400 horas de pruebas en túneles de viento, una nueva suspensión trasera de cuatro brazos y la incorporación de un motor diésel de 1,8 litros.

Quinta generación (1983-1987)

Uno de los cambios más importantes llegó con la incorporación de la tracción delantera y el uso de herramientas informáticas para desarrollar el vehículo.

Quinta generación del Toyota Corolla

Sin embargo, Toyota mantuvo algunas versiones deportivas con tracción trasera, entre ellas el Corolla Levin AE86, que con el tiempo se convirtió en un modelo de culto entre los aficionados a la conducción.

Sexta generación (1987-1991)

La marca japonesa concentró sus esfuerzos en elevar los estándares de calidad y refinamiento. Para eso, trabajó junto a más de 100 proveedores en más de 2000 mejoras de componentes, con cambios en los materiales interiores, las terminaciones y la reducción de ruidos.

Sexta generación del Toyota Corolla

Séptima generación (1991-1995)

Con líneas más redondeadas, esta generación introdujo modificaciones en la estructura y el chasis, además de ofrecer mayor espacio interior. El desarrollo estuvo orientado especialmente a mejorar la habitabilidad y responder a las necesidades de las familias.

Séptima generación del Toyota Corolla

Octava generación (1995-2000)

Toyota recuperó parte del concepto original del Corolla como un vehículo accesible, eficiente y económico de mantener. Durante esta etapa, en 1997, alcanzó otro hito: se convirtió en el auto más vendido del mundo, con más de 22,65 millones de unidades acumuladas. Un año después comenzó su producción en Brasil, en la planta de Indaiatuba, en el estado de San Pablo.

Octava generación del Toyota Corolla

Novena generación (2000-2006)

Por primera vez, el diseño del Corolla se desarrolló en Europa. La renovación incluyó una oferta más amplia de motorizaciones, mejoras en el confort de marcha y una mayor calidad de los materiales y las terminaciones interiores.

Novena generación del Toyota Corolla

En Brasil se la recuerda como el “Corolla Brad Pitt”, por una campaña publicitaria protagonizada por el actor estadounidense. En la Argentina, en tanto, quedó asociada a Ricardo Darín, quien participó de una publicidad del modelo en 2006.

Décima generación (2006-2013)

Esta etapa presentó una nueva identidad de diseño y profundizó el desarrollo del Corolla como un modelo global. Toyota trabajó en el comportamiento dinámico, la habitabilidad y la calidad percibida, con el objetivo de mejorar la experiencia de conducción.

Décima generación del Toyota Corolla

Undécima generación (2013-2019)

El modelo incorporó un diseño exterior renovado, mayor equipamiento tecnológico y avances en materia de seguridad y calidad interior. También se desarrollaron distintas configuraciones para responder a las necesidades de cada mercado.

Undécima generación del Toyota Corolla

Duodécima generación (2019-actualidad)

La generación actual representó un salto en diseño, estabilidad y comportamiento dinámico. Está desarrollada sobre la plataforma GA-C, basada en la Nueva Arquitectura Global de Toyota (TNGA), e incorporó nuevos sistemas de seguridad y motorizaciones híbridas.

Duodécima generación del Toyota Corolla

En la Argentina, su llegada en 2019 marcó un hito para la industria automotriz: el Corolla se convirtió en el primer vehículo híbrido producido en América Latina, gracias a su fabricación en Brasil.