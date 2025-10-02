El auto que no sube de precio desde junio y que tampoco lo hará en octubre

En un contexto de vaivenes económicos y listas de precios con notorias subas, Mercedes-Benz (que ahora es representada en la Argentina por Prestige Auto), decidió por quinto mes consecutivo mantener congelado el precio de sus unidades.

De manera oficial, Prestige Auto informó nuevamente que no afectará al valor de la Sprinter, modelo que se produce en el país en la fábrica de Virrey del Pino, tal y como ocurre desde junio. Esta estrategia no es nueva, ya que la compañía ya venía aplicando la misma política desde febrero para el resto de los modelos que comercializa en el país.

“En un contexto desafiante, reforzamos una estrategia que le permite al cliente planificar y a nuestros concesionarios contar con mayor previsibilidad, ayudando al crecimiento de la red en todo el país. Mantener los precios de la Sprinter y extender esa política a los autos es una decisión que acompaña a la demanda real y, en el caso del utilitario nacional, potencia su competitividad”, señaló Martín Idiarte, director comercial de Prestige Auto.

La Sprinter lidera el segmento de utilitarios en el acumulado de ventas

Y agregó: “Nuestro objetivo es estar cerca de los clientes, ofreciendo no solo productos de excelencia, sino también las mejores condiciones comerciales. Desde Prestige Auto trabajamos para consolidar la marca Mercedes-Benz como referente del mercado local y, al mismo tiempo, continuamos la estrategia de producción local de la Sprinter con foco exportador”.

Cómo quedaron los precios de Mercedes-Benz para octubre

Más allá de lo ocurrido con la Sprinter, la marca configura su lista de precios para octubre de la siguiente manera, tanto en modelos locales como importados:

Mercedes-Benz A 200 FL: US$56.500

US$56.500 Mercedes-Benz A 200 FL AMG-Line: US$72.800

US$72.800 Mercedes-Benz A 250 4MATIC FL: US$58.500

US$58.500 Mercedes-Benz CLA 200: US$63.500

US$63.500 Mercedes-Benz GLA 200 FL: US$65.000

US$65.000 Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC FL AMG-Line: US$76.700

US$76.700 Mercedes-Benz GLB 200 FL: US$66.400

US$66.400 Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC FL: US$76.900

US$76.900 Mercedes-Benz C 300: US$76.900

US$76.900 Mercedes-Benz C 300 AMG-Line: US$94.000

US$94.000 Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC: US$105.000

US$105.000 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC AMG-Line: US$119.900

US$119.900 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé AMG-Line: US$140.000

US$140.000 Mercedes-Benz E 450 4MATIC: US$182.000

US$182.000 Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC FL: US$205.000

Nuevo Mercedes-Benz CLA

Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL: US$106.600

US$106.600 Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC FL: US$149.000

US$149.000 Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL Sedán: US$107.900

US$107.900 Mercedes-AMG C 43 4MATIC: US$127.900

US$127.900 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé: US$165.500

US$165.500 Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé: US$195.000

US$195.000 Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé FL: US$240.000

US$240.000 Mercedes-AMG G 63: US$400.000

US$400.000 Mercedes-AMG SL 63 S E Performance Cromo: US$410.000

US$410.000 Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: US$415.000

US$415.000 Mercedes-AMG SL 63 S E Performance Carbono: US$430.000

Mercedes-AMG A 35 4MATIC

Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2 : $54.784.777

: $54.784.777 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2 : $64.352.902

: $64.352.902 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 : $64.262.135

: $64.262.135 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2 : $65.061.404

: $65.061.404 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2 : $71.344.197

: $71.344.197 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2 : $87.840.358

: $87.840.358 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 : $69.297.529

: $69.297.529 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665 : $63.094.248

: $63.094.248 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665 : $64.153.255

: $64.153.255 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 : $69.632.796

: $69.632.796 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE : $85.618.969

: $85.618.969 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE : $113.164.591

: $113.164.591 Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior : $62.143.680

: $62.143.680 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 : $69.163.223

: $69.163.223 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2 : $69.996.503

: $69.996.503 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2 : $83.036.549

: $83.036.549 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado : $87.916.321

: $87.916.321 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1 : $70.519.049

: $70.519.049 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 : $74.875.034

: $74.875.034 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1 : $75.055.760

: $75.055.760 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE : $87.689.099

: $87.689.099 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus : $91.828.920

: $91.828.920 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home : $73.665.449

: $73.665.449 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home : $78.317.726

: $78.317.726 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home : $81.686.997

: $81.686.997 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home : $96.444.418

: $96.444.418 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home : $73.203.205

: $73.203.205 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home : $77.389.896

: $77.389.896 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Vito 114 Furgón Mixto AT Pro: US$64.437

US$64.437 Mercedes-Benz Vito 119 Tourer Pro: US$80.000

Mercedes-Benz Vito

Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC: US$102.000

US$102.000 Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC FL: US$102.000

US$102.000 Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV: US$199.900