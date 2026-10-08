El CEO de Grupo Corven analizó el avance de las marcas chinas y dijo qué espera para el mercado de 2027

De fabricar amortiguadores a comercializar motos, autos, pickups, camiones y colectivos. En más de cinco décadas, Grupo Corven pasó de ser una empresa autopartista a participar en prácticamente todos los segmentos de la movilidad.

Esa diversificación hoy le permite observar de cerca las dos realidades del mercado argentino, donde mientras las ventas de autos están por debajo de las expectativas, las motos atraviesan un período de fuerte crecimiento.

Con ese panorama, Nicolás Ballestrero, CEO del grupo, analizó las perspectivas para 2027, el avance de las marcas chinas y los cambios que podrían impactar en los precios de los vehículos.

Cómo construir un grupo con visión de futuro: Nicolás Ballestrero en LN Movilidad

“En la industria había un consenso de que sería un mercado que iba a estar por encima de los 600.000 autos; y ahora, según las últimas proyecciones, terminaría en alrededor de 510.000”, señaló Ballestrero durante la sexta edición del evento de Movilidad organizado por LA NACION.

El ejecutivo identificó al financiamiento como el principal obstáculo para que las ventas recuperen dinamismo. “Hoy los precios de los autos están bastante competitivos. Cuando mirás el mercado, encontrás ofertas por todos lados. Pero cuando analizás el costo financiero de una cuota, incide mucho más la tasa de interés que el precio del vehículo”, sostuvo.

Iñaki Zurueta (LA NACION) y Nicolás Ballestrero (Grupo Corven) Fabián Malavolta

De cara a 2027, tampoco espera una recuperación significativa. “Vemos que el año que viene el mercado se va a mantener. No estoy viendo que vaya a crecer fuertemente”, afirmó, y proyectó un volumen cercano a las 500.000 unidades.

En cuanto a los precios, advirtió que la menor disponibilidad de vehículos importados bajo el cupo de electrificados podría modificar el escenario actual. A su vez explicó que durante este año coincidieron unidades correspondientes a dos convocatorias del régimen pero que en 2027 será distinto.

“El año que viene van a ser 50.000 y eso puede generar algún acomodamiento de precios. Yo creo que los precios van a tender más a subir que a mantenerse, por una cuestión de oferta y de menor sobreoferta”, explicó. De todas formas, aclaró que la competencia entre marcas continuará y que incluso podrían incorporarse nuevos jugadores.

Según Ballestrero, el año próximo podría haber "un reacomodamiento de precios" Fabián Malavolta

Las marcas chinas y la expansión de Corven

Uno de los principales movimientos del grupo fue asumir el año pasado la representación de Chery, una marca con trayectoria en la Argentina (fue la primera china en desembarcar en el país) y que ahora atraviesa una renovación de su oferta. Según Ballestrero, actualmente cuenta con más de 30 concesionarios y una cobertura que alcanza a más del 90% de las zonas donde se patentan vehículos.

Consultado por el avance de las automotrices chinas, destacó el cambio en la percepción de los consumidores. “La calidad es diferente. Las tecnologías son diferentes y está claro que el producto de origen chino tiene hoy otra aceptación respecto de la que tenía antes”, dijo.

A pesar de este avance, anticipó que la multiplicación de marcas podría dar paso a un proceso de consolidación. Para el ejecutivo es necesario contar con una estructura comercial y de posventa capaz de sostener el negocio y no alcanza solo con ofrecer productos competitivos.

El Grupo Corven participó del sexto capítulo del Summit de Movilidad de LA NACION Fabián Malavolta

La expansión de Chery incluye el ingreso al segmento de pickups medianas, uno de los más importantes del mercado argentino, con la nueva Himla. A ese lanzamiento se sumaron el Tiggo 4 Pro Luxury, un SUV compacto con motor naftero; el Arrizo 8 CSH Luxury, un sedán híbrido enchufable con mayor equipamiento; y la presentación del Tiggo V, un prototipo que anticipa un futuro SUV de la marca.

Por qué crecen las motos mientras los autos se estancan

El panorama es diferente en el mercado de motovehículos, donde los patentamientos registran un crecimiento del 40%. “Cuando analizás qué segmentos están creciendo, ves que crecen mucho más las motos chicas, de entre 110 y 250 centímetros cúbicos. Es la moto urbana, que finalmente termina reemplazando al transporte público”, fundamentó como explicación del fenómeno.

Según el ejecutivo, para determinados consumidores resulta más conveniente financiar una moto que afrontar el costo cotidiano del transporte público. A eso se suma la posibilidad de utilizarla para otras actividades y su importancia en ciudades donde la oferta de transporte es más limitada.

Nicolás Ballestrero, CEO de Movilidad del Grupo Corven Fabián Malavolta

A diferencia de los autos, espera que las motos continúen creciendo durante 2027, con un impacto directo en la fabricación nacional. “Nuestra producción creció al mismo ritmo que viene creciendo la industria y creemos que eso se va a mantener”, aseguró.

Nuevos negocios y tecnologías

La diversificación de Corven también comprende vehículos comerciales a través de Foton. La marca se encuentra entre las tres primeras del mercado de camiones por volumen de unidades y supera el 20% de participación en determinados segmentos de vehículos equipados para tareas específicas.

En materia de electrificación, el grupo apuesta inicialmente a los vehículos comerciales destinados a distribución urbana (última milla), donde considera que la diferencia de costos respecto de las unidades a combustión se está reduciendo rápidamente.

Nicolás Ballestrero, CEO de Movilidad del Grupo Corven en LA NACION Fabián Malavolta

“Hace dos años ibas a comprar un camión eléctrico y costaba un 70% más que uno de combustión. Hoy un camión eléctrico puede costar entre un 15% y un 20% más, en ese tamaño de carga”, aseguró. En esa línea, Foton presentó recientemente un furgón eléctrico para operaciones de última milla.

En cambio, para los automóviles, Ballestrero considera que los híbridos enchufables tienen las mejores perspectivas dentro de las tecnologías electrificadas en la Argentina, porque permiten realizar los desplazamientos cotidianos con electricidad sin depender de la infraestructura de carga en viajes largos.

La expansión del grupo también alcanza al transporte público, con el ingreso al negocio de colectivos impulsados por GNC. “Presentamos unos buses a GNC hace dos o tres semanas, ya empezamos a comercializarlos y creemos que es otro mercado potencial para desarrollar”, confirmó.