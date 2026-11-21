Para algunos conductores, elegir un auto es apenas el comienzo. Después vienen el color de la carrocería, la combinación de cueros del interior, las costuras y hasta las iniciales bordadas en los apoyacabezas. Cada detalle permite alejarlo un poco más del modelo que podría comprar cualquier otro cliente. Y cuando ya está hecho a medida casi cada centímetro, todavía queda algo que suele decidir una oficina administrativa en lugar de su dueño. La patente.

En Mónaco, donde la exclusividad encuentra compradores dispuestos a pagar por diferencias cada vez más pequeñas, esa identificación también puede encargarse a gusto. El Principado acaba de habilitar un sistema que lleva la personalización hasta los cuatro caracteres de la matrícula, con una tarifa acorde con sus aspiraciones de lujo. Escribir JUJU en la patente cuesta 40.000 euros. Elegir A1ME baja la cuenta a 30.000. A esos importes se agregan los cargos necesarios para registrar el vehículo y conservar la identificación.

Escribir JUJU en la patente cuesta 40.000 euros

Son los ejemplos utilizados en el anuncio del Gobierno monegasco del pasado 16 de noviembre. El servicio es voluntario y complementa al sistema existente. Quienes no quieran pagar por esa última personalización podrán mantener una patente convencional.

Una elección que se sigue pagando cada año

La cuenta depende de cuántas letras quiera incorporar el propietario. Una combinación con dos letras cuesta 20.000 euros; con tres, 30.000; y con cuatro, 40.000. Cuando quedan espacios disponibles, se completan con números, siempre dentro de las secuencias permitidas.

La escala quedó establecida en la orden ministerial 2026-605, publicada el 13 de noviembre en el Journal de Monaco. El documento distingue el derecho a obtener la combinación de los trámites posteriores para utilizarla. Matricular un vehículo con ese número cuesta otros 2500 euros. La renovación anual tiene el mismo importe, al igual que la transferencia de la identificación. Así, el desembolso inicial no resuelve para siempre el gasto de llevar una patente elegida a medida. Los 40.000 euros de JUJU corresponden únicamente a su asignación.

Una combinación con dos letras cuesta 20.000 euros; con tres, 30.000; y con cuatro, 40.000

El nombre también debe pasar un examen

Tener el dinero no garantiza que la combinación sea aprobada. Las matrículas conservarán sus cuatro caracteres azules y deberán ajustarse a un repertorio definido. Se admiten cuatro letras, tres letras y un número, o determinadas secuencias de dos letras y dos números. Quedan excluidas la I, la K, la O, la W y la Z.

Cada solicitud pasará por el Servicio de Títulos de Circulación. Además de verificar que la combinación esté disponible, el organismo podrá rechazarla si vulnera derechos de terceros, contradice el orden público o perjudica la imagen del Principado. También podrá desestimar pedidos abusivos por su cantidad o reiteración.

El acceso está sujeto a las condiciones de matriculación de la serie normal. No es una identificación que cualquier visitante pueda comprar para colocar en un auto registrado en otro país.

Las matrículas conservarán sus cuatro caracteres azules y deberán ajustarse a un repertorio definido

Una vez concedido el número, su titular tendrá hasta dos años para asignarlo a un vehículo. Si después vende ese auto, podrá conservar la combinación durante otro plazo de dos años para utilizarla en uno distinto. Para las matrículas convencionales, ese período es de seis meses.

El sistema permite, por lo tanto, que la identificación sobreviva al auto para el que fue elegida. El dueño podrá cambiar de vehículo y mantener esas letras, aunque no podrá venderlas por separado para recuperar lo que pagó.

Según el anuncio gubernamental, el número seguirá siendo propiedad del Estado y no podrá cederse ni revenderse. Incluso después de desembolsar 40.000 euros, el conductor habrá conseguido el derecho a usar JUJU, no a convertirse en su propietario.