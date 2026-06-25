El empresario argentino que quiere crear la primer red nacional de carga de autos eléctricos en el país

Hace 10 años, durante un viaje por Inglaterra, Cristian Carrea Diehl, quien es hoy CEO de ETIA Charge y que, en ese momento, trabajaba en el sector energético y tecnológico en el país, entró en contacto con la tecnología de carga para vehículos eléctricos.

La travesía lo llevó a pensar en la posibilidad de llevar esa tecnología a la Argentina, cuando los autos eléctricos eran un eslogan futurista.

“En ese viaje entendí la posibilidad que el mercado local pudiera trascender hacia ese lugar. Además, pensar en el cuidado del medio ambiente y evitar la polución que generaban los autos era una oportunidad impresionante, era un proyecto de envergadura y quería avanzar con esto en mi país”, comentó Carrea Diehl en diálogo con LA NACION.

Uno de los cargadores de carga rápida de la marca ubicados en un concesionario

Al regresar a la Argentina, y tras un análisis sobre el mercado local, decidió llevar adelante su idea. Habló con Sebastián Maggio, presidente de Arcángel Maggio, y le explicó el objetivo que tenía.

“Me animé y vendí mi parte de la otra empresa que tenía para iniciar ETIA Charge. Sebastián creyó en el negocio de un proyecto de algo que la gente no podía ver, de un mercado que se instauró en el mundo respecto de la Argentina siete años antes, con gran desarrollo y una amplia experiencia global en infraestructura y aceptación”.

Así, en 2020, ETIA Charge inició actividades reuniendo como socios a los amigos Cristian Carrea Diehl, Sebastián Maggio y a Christian Socin.

Los socios fundadores de ETIA Charge: Christian Socin, Cristian Carrea Diehl y Sebastián Maggio

Experiencia aplicada

“Somos una empresa tradicional. Hemos superado diferentes vaivenes de la economía nacional, siempre aportando valor agregado o el desarrollo de productos en el país”, definió Sebastián Maggio, quien también ocupa un cargo en su empresa dedicada a la industria gráfica. Él, cuenta, aporta al proyecto “gestión industrial, escalabilidad y desarrollo”.

Christian Socin estuvo durante 20 años ocupando un cargo en el área financiera de la empresa de Maggio. Ciclo cumplido allí, se sumó a ETIA Charge como socio y también director del mismo sector en el que trabajo en épocas de la industria gráfica.

La Argentina tiene un mercado de autos eléctricos (BEV) con crecimientos interanuales superiores a 700%

Con la empresa creada y el negocio en marcha, los socios reconocen que “cada uno aporta lo suyo” combinando “habilidades distintas que se potencian”. No fue sino hasta la pandemia que debieron tomar decisiones arriesgadas para una empresa que, por entonces, tenía poco recorrido.

La intención en aquel entonces fue desarrollar cargadores para autos eléctricos en el país. Se convirtieron así en “una empresa capaz de diseñar, instalar y operar redes de carga” que, luego del cambio de gobierno y de política económica, se apalancaron con fuerza en la importación de insumos.

Cerrando el primer semestre, los vehículos 100% eléctricos superan las 3000 unidades vendidas

Hoy, instalados como referentes del sector, pretenden continuar con la idea desarrollada en pandemia y crear “la primera red nacional de carga eléctrica”.

Red nacional de carga eléctrica

Actualmente, la Argentina tiene un mercado de autos eléctricos (BEV) con crecimientos interanuales superiores a 700% (apuntalado principalmente por el arancel de importación del 0%). En el primer trimestre del actual se patentaron casi 20.000 unidades (en todas las motorizaciones alternativas) y cerrando el primer semestre, los vehículos 100% eléctricos superan las 3000 unidades vendidas.

El nuevo parque automotor del vehículos eléctricos requiere una red de carga y servicios que permitan dar soporte al crecimiento de esta motorización en todo el país.

“Al llegar las automotrices a nivel mundial, ya se empieza a ver más autos eléctricos y este es el comienzo. Se nota cómo va tomando color la movilidad eléctrica en el país”, dijo Maggio.

Otro de los cargadores de carga rápida de la marca

“Tenemos acuerdos con empresas del sector energético y socios internacionales que nos permiten crecer en la tecnología y la capacidad de despliegue. Por ejemplo, nos aliamos con una empresa europea líder en carga ultra rápida para acceder a tecnología de vanguardia y operar con estándares internacionales en la región”, indicó el CEO.

Allí figuran automotrices como BYD y BAIC y distintas organizaciones como Aeropuertos Argentina 2000 y el Automóvil Club Argentino (ACA).

Hoy, la empresa ofrece soluciones de carga para hogares, empresas y espacios públicos, con el enfoque ‘llave en mano’ que incluye hardware, software propio y operación de redes. “El paso del carbón al petróleo tardo 40 años, entendemos que 20 años será el tiempo razonable para la transición energética del paso del petróleo a la movilidad eléctrica”, afirmó el CEO.

Uno de los cargadores domiciliarios de la marca

El futuro será, también, doméstico. Tanto analistas como los ejecutivos de esta empresa coinciden en que el 96% de la carga de vehículos eléctricos o híbridos se hace en hogares. Eso requiere, por un lado, educación a los nuevos consumidores y también una infraestructura capaz de soportar esas recargas.

Para ello, se lleva delante el desarrollo de cuadrillas especializadas para la instalación de los dispositivos y alianzas con entidades para la educación de esta nueva forma de mantener un auto.

ETIA Charge realizó una serie de alianzas con automotrices

En cuanto a ETIA, hoy cuenta con 30 colaboradores y lleva adelante un proyecto para instalar una red de carga eléctrica en Ushuaia.

“Empezamos a crecer mucho hace cinco meses. Nos favoreció el cupo de importación de unidades eléctricas y el mercado abierto de este momento. Todo eso acelera el progreso de la red nacional y la firma de contratos”, sintetizó el ejecutivo.

Además, le explicó a este meido que su plan de negocios incluye una inversión de US$20 millones para ampliar la red de carga en conjunto con las empresas y entidades citadas anteriormente. En el corto plazo, pretenden tener más de 300 puntos de operación en todo el país que se sumen a los 1000 cargadores hogareños ya instalados.