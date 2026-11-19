Las llantas de un auto pueden perder su brillo incluso después de un lavado. Una de las principales causas es el polvo de los frenos, un residuo que se acumula durante la conducción y que, si no se elimina a tiempo, puede generar manchas difíciles de quitar e incluso daños permanentes en las ruedas.

Este polvo se genera por la fricción entre las pastillas y los discos de freno cada vez que el conductor pisa el pedal. Durante ese proceso se desprenden pequeñas partículas. Algunas quedan suspendidas en el aire, mientras que otras terminan depositadas sobre las llantas.

Aunque las frenadas bruscas pueden acelerar la acumulación de estos residuos, no es necesario conducir de manera agresiva para que aparezcan. Incluso el uso cotidiano del sistema de frenos puede cubrir progresivamente las ruedas con una capa oscura que les resta brillo. Por eso, lavar el auto y sus llantas con regularidad es una de las mejores formas de evitar este problema.

Además de mejorar su apariencia, permite impedir que el polvo permanezca demasiado tiempo sobre la superficie, ya que mientras más se acumula, más difícil resulta eliminarlo con productos de limpieza convencionales.

La suciedad que puede dañar las llantas del auto si no se elimina a tiempo Krasnikova Kat - Shutterstock

De hecho, descuidar esta tarea puede salir caro. Si el polvo de los frenos provoca manchas permanentes, la reparación profesional podría significar un duro golpe al presupuesto.

¿Cómo limpiar correctamente las llantas?

Si las ruedas no presentan una acumulación importante de residuos, basta con utilizar el mismo producto que se emplea para lavar el resto de la carrocería.

Sin embargo, cuando el polvo ya está adherido, lo recomendable es recurrir a un limpiador específico para llantas, cuyos componentes ayudan a desprender las partículas sin dañar el acabado.

El primer paso consiste en rociar las ruedas con agua limpia para aflojar la suciedad y reducir el riesgo de rayar la superficie. Luego se debe aplicar generosamente el producto, procurando cubrir ambos lados de los radios y los espacios más difíciles de alcanzar.

El error al lavar las llantas del auto que puede terminar en costosas reparaciones Shutterstock

Después, hay que dejar actuar el limpiador durante un par de minutos y utilizar un cepillo especial para llantas. Sus cerdas están diseñadas para retirar los residuos sin deteriorar el acabado. Para los sectores más estrechos, como los orificios de las tuercas, puede ser necesario utilizar un cepillo más pequeño. Una vez terminado el proceso, se debe enjuagar la espuma y comprobar los resultados. Si todavía quedan restos de polvo en algunas zonas, es posible repetir la limpieza.

Finalmente, si las llantas recuperaron su apariencia original, se recomienda secarlas con una toalla de microfibra limpia y aplicar cera o un sellador protector. Esto ayudará a evitar que nuevas partículas de polvo se adhieran con facilidad hasta el próximo lavado.