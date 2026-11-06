Subastan al “Auto fantástico” original de la serie que fue furor en los 80

Uno de los autos más reconocibles de la historia de la televisión está nuevamente en el centro de atención de fanáticos y coleccionistas, ya que el famoso KITT de la serie “El Auto Fantástico”, un Pontiac Firebird Trans Am modificado, será subastado el próximo 7 de noviembre en Suiza por la casa Broad Arrow Auctions.

El ejemplar corresponde a una unidad de 1982 que tiene una particular historia, ya que fue utilizado personalmente por David Hasselhoff durante su gira europea de 1985, cuando la producción comenzaba a ganar popularidad en el continente.

La unidad podría superar los €270.000

Su trayectoria también incluye un episodio digno de una película. En la década de 1990, el auto pasó a manos de un propietario suizo y posteriormente fue robado en Italia y su recuperación sólo fue posible gracias a la intervención de Interpol.

Aunque durante ese proceso perdió parte de la electrónica original del cuadro de instrumentos, conserva elementos característicos del vehículo televisivo, como su particular salpicadero y el volante con diseño Gullwing.

El modelo equipa un motor V8 atmosférico de 5 litros

Bajo el capó equipa un motor V8 atmosférico de 5 litros que desarrolla 165 CV. También mantiene varios detalles que reproducen la apariencia del auto de la serie, entre ellos el escáner rojo frontal, una caja de voz que reproduce frases originales de K.I.T.T. y diversos interruptores con efectos de sonido en la consola central.

A esto se suman las ópticas traseras oscurecidas y una matrícula personalizada con la palabra “Knight”. Sin embargo, las modificaciones estéticas y estructurales que incorpora impiden que esté homologado para circular por carretera.

Así luce la iluminación del interior en una toma nocturna

La casa de subastas estima que el precio de adjudicación podría alcanzar al menos los 250.000 francos suizos, equivalentes a unos €272.000. Una cifra muy superior al valor habitual de un Pontiac Firebird de tercera generación, que en buen estado suele cotizarse por menos de €30.000.

Las modificaciones estéticas y estructurales impiden que esté homologado

Más allá de sus características mecánicas, el principal atractivo de este ejemplar es su vínculo con una de las producciones más recordadas de la cultura pop.