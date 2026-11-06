Saltar al contenido principal
LA NACION

El Gobierno cerrará 72 registros automotores en todo el país

La medida fue oficializada por el Ministerio de Justicia mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
La norma se formalizó a través de la Resolución 538/2026
La norma se formalizó a través de la Resolución 538/2026Dirección Nacional de los Registros de Nacionales de Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA)

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, profundizó la reorganización del sistema registral automotor y dispuso el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor distribuidos en distintas provincias de la Argentina.

La medida establece un plazo improrrogable de 60 días hábiles para completar el proceso y trasladar los dominios radicados en esas dependencias a otras oficinas que permanezcan abiertas.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Por su parte, la norma lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques y forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, que comenzó años atrás y contempla el cierre y unificación de varias dependencias.

Un punto importante de la disposición es que no se trata de 72 nuevas supresiones. De acuerdo con el texto oficial, 67 registros seccionales son suprimidos mediante esta resolución, mientras que los cinco restantes ya habían sido alcanzados por una medida anterior, la Resolución 19/2025, y ahora deberán completar su cierre operativo.

La ejecución del proceso estará a cargo de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), que deberá adoptar las medidas administrativas, registrales, documentales e informáticas necesarias para concretar la reorganización.

Uno de los principales puntos está relacionado con la continuidad de las gestiones de los usuarios, ya que el artículo 2 establece que la DNRPA deberá reasignar los dominios radicados en los registros suprimidos a otras dependencias que continúen operativas.

De esta manera, los vehículos que actualmente se encuentran registrados en las oficinas alcanzadas pasarán a depender de otros registros seccionales. La disposición no individualiza en su articulado cuál será la dependencia receptora de cada dominio, sino que deja esa reorganización en manos de la Dirección Nacional, la cual sería informada en los próximos días.

¿Cuáles son los registros automotores que cerrarán?

LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. GWM Ora 5: así es el SUV chino “a lo Porsche” que se vende en la Argentina
    1

    GWM Ora 5: así es el SUV chino “a lo Porsche” que se vende en la Argentina

  2. El Gobierno cambió las reglas para importar autos sin arancel
    2

    El Gobierno cambió las reglas para importar autos sin arancel

  3. Habilitan un nuevo medio de pago de peajes en dos autopistas camino a la Ciudad de Buenos Aires
    3

    Habilitan un nuevo medio de pago de peajes en dos autopistas camino a la Ciudad de Buenos Aires: tiene 50% de descuento

  4. Subastan al “Auto fantástico” original de la serie que fue furor en los 80
    4

    Subastan al “Auto fantástico” original de la serie que fue furor en los 80