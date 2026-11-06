El Gobierno cerrará 72 registros automotores en todo el país

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, profundizó la reorganización del sistema registral automotor y dispuso el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor distribuidos en distintas provincias de la Argentina.

La medida establece un plazo improrrogable de 60 días hábiles para completar el proceso y trasladar los dominios radicados en esas dependencias a otras oficinas que permanezcan abiertas.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Por su parte, la norma lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques y forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, que comenzó años atrás y contempla el cierre y unificación de varias dependencias.

Un punto importante de la disposición es que no se trata de 72 nuevas supresiones. De acuerdo con el texto oficial, 67 registros seccionales son suprimidos mediante esta resolución, mientras que los cinco restantes ya habían sido alcanzados por una medida anterior, la Resolución 19/2025, y ahora deberán completar su cierre operativo.

La ejecución del proceso estará a cargo de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), que deberá adoptar las medidas administrativas, registrales, documentales e informáticas necesarias para concretar la reorganización.

Uno de los principales puntos está relacionado con la continuidad de las gestiones de los usuarios, ya que el artículo 2 establece que la DNRPA deberá reasignar los dominios radicados en los registros suprimidos a otras dependencias que continúen operativas.

De esta manera, los vehículos que actualmente se encuentran registrados en las oficinas alcanzadas pasarán a depender de otros registros seccionales. La disposición no individualiza en su articulado cuál será la dependencia receptora de cada dominio, sino que deja esa reorganización en manos de la Dirección Nacional, la cual sería informada en los próximos días.