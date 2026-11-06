El Gobierno detalló las nuevas condiciones de asignación del cupo para importar autos sin arancel

El Gobierno lanzó la convocatoria para importar 50.000 autos híbridos y eléctricos sin arancel extrazona durante 2027 y definió cómo se repartirán las unidades. La producción local, los patentamientos de electrificados y los antecedentes de importación tendrán un peso concreto en la asignación. Además, una parte del cupo quedará reservada para nuevos participantes que se comprometan a instalar cargadores, según se formalizó mediante la Disposición 451/2026 de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial.

La producción y los patentamientos pesarán en la asignación a las terminales del cupo de electrificados

El llamado pone en práctica los cambios que el Gobierno había introducido una semana atrás, donde se dejó en cada convocatoria la definición de los criterios de selección. Ahora, esa posibilidad se traduce en una fórmula para las terminales y en segmentos con porcentajes específicos para los importadores.

Se mantiene la división inicial en dos mitades: 25.000 vehículos para las terminales radicadas en la Argentina y otros 25.000 para las personas jurídicas de la segunda categoría. No se podrá participar en ambos grupos y, si sobran unidades en uno, podrán trasladarse al otro. La disposición abre la inscripción, pero todavía no adjudica cupos ni confirma qué modelos ingresarán.

Producción y ventas, las claves para las terminales

Para las automotrices radicadas en el país, el reparto tendrá dos etapas. Primero se asignarán 750 unidades a cada terminal participante. El saldo se distribuirá según la participación relativa de cada empresa en la producción total y en los patentamientos de autos electrificados, con datos acumulados desde 2024 hasta octubre de 2026 inclusive.

La producción tendrá una ponderación del 65% y los patentamientos de electrificados, del 35%. Para el primer indicador se utilizará información de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa); para el segundo, datos de Siomaa, Acara y/o la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

De base se asignarán 750 unidades a cada terminal participante TOMAS CUESTA - AFP

Cómo se dividirá la otra mitad

Entre los importadores, el historial dentro del régimen determinará el segmento al que podrán acceder. El grupo más grande, con más de 9000 vehículos importados o en proceso de importación en las convocatorias anteriores, concentrará el 60% de las 25.000 unidades de esta categoría: 15.000 autos en conjunto.

Los que acumulen entre 2000 y 9000 unidades tendrán el 12%, equivalente a 3000 vehículos; quienes se ubiquen entre 700 y menos de 2000 accederán al 6%, unas 1500 unidades; y los que estén por debajo de 700 contarán con el 2%, es decir, 500 autos entre todos. El 20% restante, unas 5000 unidades, quedará para nuevos importadores que no hayan participado ni se hayan presentado en los llamados anteriores.

Entre los importadores, el historial dentro del régimen determinará el segmento al que podrán acceder

Dentro de los segmentos, el reparto será en partes iguales entre los grupos económicos y los solicitantes independientes, salvo la reserva vinculada a cargadores. Para clasificar a empresas de un mismo conglomerado se sumarán sus operaciones. La norma contempla no solo vínculos societarios o una dirección común, sino también que compartan una red de concesionarias, entre otros supuestos.

A su vez, quienes ya participaron deberán acreditar un cumplimiento mínimo del 30% de las unidades que recibieron en el conjunto de las convocatorias anteriores. Para ese cálculo se considerarán tanto los vehículos efectivamente importados como los que estén en proceso de importación al publicarse la medida. No alcanzar ese piso impedirá obtener unidades en este llamado.

Quienes ya participaron deberán acreditar un cumplimiento mínimo del 30% de las unidades que recibieron en el conjunto de las convocatorias anteriores OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

Una reserva a cambio de cargadores

Las 5000 unidades destinadas a nuevos importadores se dividirán en dos partes. Una mitad se distribuirá con prioridad para quienes incorporen tecnologías innovadoras. Las otras 2500 se reservarán para solicitantes que presenten un plan de inversión en infraestructura de carga eléctrica, con un mínimo de 20 puntos de carga.

Unas 2500 unidades se reservarán para solicitantes que presenten un plan de inversión en infraestructura de carga eléctrica, con un mínimo de 20 puntos de carga Freepik

Si los pedidos superan esa reserva, las unidades se asignarán en proporción a la cantidad de cargadores que cada participante se comprometa a instalar. No será, por lo tanto, un reparto igualitario. Un nuevo importador podrá acceder a ambas porciones, pero su asignación total no podrá superar los 2500 vehículos; la solicitud mínima será de 500.

La infraestructura comprometida deberá estar instalada y funcionando, como máximo, el 31 de enero de 2028. Para respaldar esa obligación, los beneficiarios tendrán que constituir al importar una garantía equivalente al beneficio arancelario obtenido por cada unidad. El incumplimiento del plan dará lugar a su ejecución.

Qué autos podrán ingresar

La convocatoria mantiene los límites de valor FOB previstos en el régimen: US$35.000 para eléctricos puros, US$18.000 para híbridos convencionales y enchufables y US$16.000 para híbridos suaves o mild hybrid. Son valores en origen, sin flete ni seguro internacional, y no precios máximos de venta al público en la Argentina.

La convocatoria mantiene los límites de valor FOB previstos en el régimen hodim - Shutterstock

El beneficio consiste en una alícuota del 0% en el Derecho de Importación Extrazona, en lugar del 35%; no elimina los demás impuestos ni los costos de comercialización.

Con el cierre de la inscripción fijado para el 17 de noviembre, el siguiente paso será la adjudicación. Quienes reciban unidades tendrán hasta el 31 de enero de 2027 para renunciar total o parcialmente al cupo que no puedan cumplir, sin penalidad.