El Grupo Antelo lanzará tres nuevas marcas chinas en la Argentina: qué SUV ya está confirmado

El Grupo Antelo, representante oficial de GWM, Changan, Mitsubishi y JMEV, confirmó que en los próximos meses presentará tres nuevas marcas chinas en el país: Deepal, Soueast y Shacman. La primera es la marca premium del grupo Changan; la segunda ahora forma parte del conglomerado Chery; y la tercera está especializada en camiones y vehículos comerciales pesados, con antecedentes en el mercado argentino.

El anuncio fue realizado en El Rosedal de Palermo, en el marco del lanzamiento del nuevo GWM H6 Pro HEV, el SUV que renovó su estética exterior, modificó la configuración interior y sumó equipamiento. El modelo ya está disponible en la red de concesionarios de la marca con un precio de US$35.500.

Tanto Deepal como Soueast arribarán entre julio y septiembre. La primera lo hará de la mano del SUV S05, según ya habían adelantado en Expoagro 2026, mientras que la segunda tendrá dos lanzamientos que todavía no fueron informados.

Uno de los modelos que comercializa Soueast en otros mercados y podría llegar es el S08

A nivel internacional, el Deepal S05 se ubica dentro del universo de los SUV compactos del segmento C. En las fichas europeas, tanto las versiones eléctricas como las híbridas enchufables declaran 4,598 metros de largo, 1,9 metros de ancho, 1,6 metros de alto y 2,880 metros entre ejes. En otros mercados donde se ofrece como REEV, como Chile o Egipto, el largo declarado es de 4,620 metros, aunque mantiene el ancho, el alto y la distancia entre ejes. Por ahora, no está confirmado cuál de estas configuraciones será la elegida para la Argentina.

El Deepal S05 se ubica dentro del universo de los SUV compactos del segmento C

Más allá de la mecánica elegida, el planteo general del modelo es el de un SUV de cinco plazas, con ventanillas sin marco, luces LED, portón trasero eléctrico en las versiones más equipadas y una cabina centrada en una pantalla táctil de 15,4″. También aparece, según el mercado y el nivel de equipamiento, con techo panorámico, cargador inalámbrico de 50 W, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, actualizaciones OTA, cámara 360° y un paquete amplio de asistencias a la conducción.

En otros mercados se comercializa bajo una pantalla táctil de 15,4″

Las diferencias aparecen, sobre todo, en la mecánica. En Europa, el S05 eléctrico se ofrece con batería LFP de 68,8 kWh. La variante de tracción trasera entrega 200 kW y 290 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y declara 485 km de autonomía WLTP.

Por otro lado, la versión de tracción integral suma un motor delantero de 120 kW, reduce la aceleración a 5,5 segundos y declara 445 km WLTP. En ambos casos, la velocidad máxima es de 180 km/h, la carga rápida en corriente continua llega a 200 kW y permite pasar del 30% al 80% en 15 minutos.

La alternativa híbrida enchufable europea tiene otro enfoque. Usa un motor naftero 1.5 atmosférico de cuatro cilindros combinado con un motor eléctrico. La potencia total del sistema es de 258 CV y 300 Nm de torque combinado, con tracción delantera y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. La batería es LFP de 18,42 kWh, admite carga AC de 11 kW y carga DC de 55 kW, y declara 100 km de autonomía eléctrica WLTP y 1060 km de autonomía combinada WLTP.

Según el mercado, se comercializa en las versiones eléctricas, híbridas y eléctricas de rango extendido

En algunos mercados latinoamericanos, en cambio, el S05 aparece como REEV, es decir, un eléctrico de autonomía extendida. En esa configuración, el vehículo es impulsado por un motor eléctrico y el motor naftero funciona como generador para alimentar la batería. En Chile, la ficha técnica declara un motor eléctrico de 160 kW y 320 Nm, batería LFP de 27,28 kWh, tracción trasera, tanque de 51 litros, aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y una autonomía combinada de 1129 km bajo ciclo NEDC, con 160 km eléctricos.

Por el lado de Shacman, se trata de la marca internacional de Shaanxi Automobile Holding Group, fabricante chino de camiones y vehículos comerciales pesados fundado en 1968. En la Argentina, la marca ya tenía antecedentes, pero ahora el Grupo Antelo tomará su operación comercial y distribución en el país.

Otro de los modelos de Soueast que es una posibilidad es el S06

En sus proyecciones de mercado, el Grupo Antelo estima vender más de 10.000 unidades en 2026 entre todas sus marcas, lo que le permitiría alcanzar cerca de un 2% de participación.