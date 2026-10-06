El Grupo Corven presentó una nueva moto para jóvenes y que cuesta menos de $3 millones

Corven Motos, una marca dentro del Grupo Corven, presentó la Flow 150, un nuevo modelo que se incorpora a su gama con una propuesta enfocada en la movilidad urbana y en un público joven. La moto combina un diseño de inspiración urbana con un equipamiento que incluye transmisión automática CVT, pantalla LCD color, iluminación Full LED y puerto USB.

El lanzamiento forma parte de la estrategia de la marca para ampliar su oferta dentro del segmento FUN y acercarse a una nueva generación de usuarios. Bajo el concepto “Modo Flow”, Corven busca asociar el modelo con distintas expresiones de la cultura urbana, como la música, la moda y el arte.

“Flow representa mucho más que la incorporación de un nuevo modelo a nuestro portfolio. Es una propuesta que nos permite acercarnos a una nueva generación de usuarios desde un lenguaje diferente, más urbano, contemporáneo y vinculado con sus intereses y formas de vivir la ciudad. Con Flow buscamos que la moto sea parte de esas experiencias”, señaló Juan Brun, especialista de marketing de Corven Motos.

¿Cómo es la Corven Flow 150?

La Flow 150 está equipada con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por aire, de 149,6 cc, que desarrolla 9,1 HP a 7000 rpm. Cuenta con arranque eléctrico y a pedal, carburador y cumple con la norma de emisiones Euro 3.

Uno de los principales diferenciales del modelo es la transmisión: utiliza un variador de velocidad constante accionado por correa (CVT), por lo que no requiere el uso de un embrague manual ni el pasaje convencional de marchas.

La marca declara una velocidad máxima de 100 km/h

En cuanto a las prestaciones, la marca declara una velocidad máxima de 100 km/h. El tanque de combustible tiene una capacidad de 6,5 litros, mientras que el consumo mínimo declarado es de 2,9 litros cada 100 kilómetros según la información de lanzamiento.

Las dimensiones son de 1.820 mm de largo, 720 mm de ancho y 1.050 mm de alto, con una altura de asiento de 770 mm. La ficha técnica indica además un peso en vacío de 106 kg.

La suspensión delantera está compuesta por una horquilla hidráulica, mientras que atrás utiliza un monoamortiguador lateral. Las ruedas, por su parte, cuentan con llantas de aleación.

Cuenta con una garantía oficial de 12 meses o 12.000 kilómetros, lo que ocurra primero

En materia de seguridad, incorpora freno delantero a disco con sistema CBS y freno trasero a tambor. El sistema CBS permite distribuir la fuerza de frenado entre ambas ruedas para contribuir a una detención más estable.

Entre los elementos de equipamiento también aparecen el tablero LCD color, iluminación Full LED, puerto de carga USB y portaequipaje trasero. La ficha técnica destaca además el tanque de 6,5 litros y la velocidad máxima de 100 km/h.

La nueva Corven Flow 150 tiene un precio sugerido de $2.590.990.