El Grupo Macri trae a la Argentina una nueva marca de autos chinos compactos

Una nueva marca china de vehículos eléctricos se prepara para ingresar al mercado argentino. Sideco Americana, perteneciente al Grupo Macri, anunció que asumirá la representación local de Linktour, una firma especializada en pequeños vehículos destinados principalmente a los desplazamientos urbanos.

Linktour es una automotriz relativamente nueva en los mercados internacionales. Su presentación global se produjo durante 2025 y en lo que va de este año comenzó a ampliar su presencia comercial en distintos países europeos. Actualmente, su oferta está concentrada en la familia Alumi, concebida específicamente para recorridos urbanos.

El importador argentino todavía no informó qué modelos comercializará, cuándo comenzarán las ventas ni cuáles serán sus precios. Según el anuncio, durante los próximos meses avanzará con la conformación de la estructura comercial de la marca en el país.

Detrás de la marca se encuentra Shandong Weiqiao Pioneering Group, uno de los mayores conglomerados industriales de China y propietario de negocios vinculados, entre otros sectores, a la producción de aluminio y textiles. De hecho, sus vehículos utilizan una estructura monocasco realizada mayormente en aluminio.

El importador argentino todavía no informó qué modelos comercializará ni cuáles serán sus precios

A diferencia de otros fabricantes chinos que desembarcaron en los últimos años con SUV, sedanes o pick-ups, Linktour apunta por ahora a otro tipo de movilidad. Sus productos actuales son vehículos de dos plazas de alrededor de 2,68 metros de largo y 1,50 metros de ancho, dimensiones incluso inferiores a las de los citycars convencionales.

En Europa existen dos variantes principales. El Alumi L6e es un cuatriciclo eléctrico ligero limitado a 45 km/h, equipado con una batería LFP de 7,2 kWh y una autonomía declarada de hasta 120 kilómetros bajo el ciclo WMTC. Por encima se encuentra el Alumi Elite L7e, que utiliza una batería de 12,96 kWh, alcanza 90 km/h y declara hasta 180 kilómetros de autonomía.

Dependiendo de la versión, puede incorporar una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto y una aplicación desde la cual consultar el estado del vehículo, su ubicación, la carga de la batería o accionar determinadas funciones a distancia. El baúl declarado es de 320 litros.

Sideco Americana anunció que asumirá la representación local de LINKTOUR

Para tener como referencia, en Italia, el Alumi L6e comienza en 9450 euros, mientras que sus variantes más equipadas llegan hasta los 12.990 euros. El Alumi Elite L7e arranca en 12.990 euros y alcanza los 14.990 euros en su configuración superior.

En Bélgica, por ejemplo, la gama comienza en 10.490 euros para el Alumi y en 14.990 euros para el Alumi Elite. Son valores de mercados europeos y no sirven como referencia directa para calcular cuánto podrían costar en la Argentina, debido a las diferencias impositivas, logísticas y de homologación, pero ayudan a entender quién es su público objetivo.

Para Sideco Americana, Linktour amplía una cartera que ya incluye a la automotriz china JAC y a la fabricante de buses HIGER. “La incorporación reafirma nuestra confianza en el potencial que tienen las nuevas tecnologías de movilidad en Argentina”, sostuvo Diego Massa, director general de la división automotriz del grupo.