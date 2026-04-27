El impresionante auto clásico que maneja una de las mayores figuras del Real Madrid

Todo lo que rodea a los grandes deportistas a nivel mundial genera repercusión. Ya sea por sus actuaciones dentro de la cancha o las cosas que consumen. Puede tratarse de ropa, bebidas, libros o incluso autos, donde cada movimiento sobre sus compras genera un fuerte revuelo e interés en sus seguidores.

Y el futbolista Jude Bellingham no es la excepción. Ya sea por sus actuaciones dentro de la cancha o sus caminatas por el centro de Madrid junto a su mamá, el talentoso inglés de 21 años se transformó en una de las caras del Real Madrid, tanto en lo deportivo como en lo mediático.

El volante dejó por un momento su BMW XM para manejar este 635 BMW

Habitualmente, al ex Borussia Dortmund (por el que el equipo madrileño pagó más de 110 millones de dólares) se lo puede ver al volante de un BMW XM.

El SUV de alta gama que arranca en los €131.700 en la versión 50e de 476 CV, aunque Jude conduce la variante más potente, la XM estándar, que entrega 650 caballos y supera los €180.000 sin contar opcionales (ambos precios en España).

Una cifra menor si se considera que el volante cuenta con un sueldo semanal de aproximadamente £330.187, unos 17 millones de euros al año, según el medio Goal.

El jugador del Real Madrid apuesta por una estética retro para su nueva línea de ropa y este modelo va con ese tono BMW

Sin embargo, en esta ocasión el jugador dejó a un lado la modernidad y apostó por el encanto que tiene un buen clásico. En una producción publicitaria con ciertos tintes cinematográficos, el futbolista se puso al mando de un BMW 635 CSi de los años 80, un ícono de la marca alemana que con su diseño elegante y su carácter deportivo, marcó una época.

El video, con una estética del “viejo oeste”, muestra al inglés llegando a gran velocidad a una gran finca, donde realiza un trompo sobre tierra suelta y estaciona con precisión entre un Z3 y otro Serie 6 Coupé, todo mientras luce un look retro que completa la escena. El montaje es parte de la colección de ropa con estilo vintage que lanzó junto a Adidas tiempo atrás.

El modelo equipa un motor de seis cilindros en línea y 3.5 litros, lo que le permite entregar 218 CV BMW

El BMW 635 CSi es uno de los modelos más recordados de la Serie 6 de la marca bávara. Equipa un motor de seis cilindros en línea y 3.5 litros, lo que le permite entregar 218 CV. Este coupé alcanza una velocidad máxima de 222 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos. Su torque de 310 Nm a 4000 rpm lo dotaba de una respuesta sólida en todo el rango de uso para la época.

Con un peso cercano a los 1500 kilos, el consumo promedio se estima en 10 litros cada 100 kilómetros, una cifra razonable para un vehículo de sus características. Un deportivo que, aún con el paso del tiempo, sigue despertando admiración por su silueta estilizada y su comportamiento dinámico.