Qué significa el testigo de un signo de exclamación en el tablero del auto

Los testigos funcionan como un sistema de alerta para el conductor y ayudan a identificar situaciones que requieren atención. Uno de los más comunes, pero menos comprendidos, es el que representa una especie de herradura con un signo de exclamación en el centro.

Este indicador de color amarillo corresponde al Sistema de Monitoreo o Control de la Presión de las Llantas (TPMS), el cual ofrece información importante sobre las condiciones de inflado de los neumáticos.

De acuerdo con un artículo de Bridgestone (México), cuando dicha luz se enciende puede significar que una o más llantas tienen la presión demasiado baja. Si se decide conducir así, se pone en riesgo la seguridad, se acelera el desgaste y se reduce el desempeño del vehículo.

Por su parte, el fabricante Michelin indica que el testigo TPMS también puede encenderse cuando una llanta está desinflada, mostrando la advertencia en el tablero. En ese caso, es mejor bajar de la unidad y revisar la rueda para prevenir pinchaduras.

Otro posible escenario que lo activa es cuando las temperaturas cambian drásticamente y modifican la presión. Particularmente, esto sucede en temporadas de frío, puesto que el clima contrae las partículas de aire.

El testigo TPMS también puede encenderse cuando una llanta está desinflada

Finalmente, si el testigo parpadea durante lapsos de 60 a 90 segundos y después permanece encendido, Bridgestone señala que puede deberse a una falla en el propio sistema TPMS.

¿Para qué sirve el sistema TPMS?

El sistema TPMS sirve para vigilar la presión de las llantas y advertir al conductor cuando desciende demasiado. Por tal motivo, se le considera clave para la seguridad y el mantenimiento del vehículo.

Hay que recordar que conducir con un neumático en los niveles de aire incorrectos aumenta su desgaste, afecta la tracción y eleva la resistencia al rodamiento, lo que implica un mayor gasto de combustible, según detalla Nissan (México).

En ese sentido, Michelin (México) recomienda revisar la presión de las llantas una vez al mes, en tanto que Bridgestone aconseja hacerlo especialmente antes de viajes largos o cuando el vehículo vaya a transportar carga extra.

Un neumático en los niveles de aire incorrectos aumenta su desgaste Masarik - Shutterstock

Cuando se enciente este testigo, el primer paso es comprobar manualmente la presión de todas las ruedas con un manómetro. Si es necesario, ajústala conforme las PSI sugeridas por el fabricante (ubica este dato en el manual de usuario o en la etiqueta de la puerta del conductor).

Si el problema no se soluciona, se recomienda verificar que el neumático no tenga fallas estructurales como perforaciones y roturas que provoquen la salida del aire.

Y si la luz parpadea y luego permanece encendida, la causa puede ser el sistema TPMS. Aquí, Bridgestone recomienda llevar el vehículo a un centro de servicio para que sea inspeccionado.