Llega un nuevo SUV híbrido a la Argentina que promete más de 1000 kilómetros de autonomía

La industria automotriz atraviesa uno de los períodos de mayor dinamismo de los últimos años en la Argentina, impulsada tanto por el desembarco de nuevas marcas como por una creciente oferta de modelos electrificados.

En ese contexto, BYD, que en abril logró ubicarse entre las diez automotrices con más patentamientos del mercado local, anunció el inicio de la preventa del Seal U DM-i GS, un nuevo SUV híbrido enchufable del segmento C (mediano), categoría en la que también compite su compañero de gama, el Song Pro.

El nuevo modelo se posiciona como una de las principales apuestas de la marca china en el país. Combina tecnología híbrida enchufable, un elevado nivel de equipamiento, amplio espacio interior y una autonomía que, según la compañía, alcanza hasta 1105 kilómetros bajo el ciclo New European Driving Cycle (NEDC).

El Seal U DM-i incorpora la tecnología Super Hybrid DM-i desarrollada por BYD, un sistema pensado para priorizar la conducción eléctrica en el uso cotidiano sin resignar autonomía para viajes largos. En ese sentido, puede recorrer más de 105 kilómetros en modo completamente eléctrico antes de recurrir al motor de combustión.

Con 4775 mm de largo y una distancia entre ejes de 2765 mm, el SUV ofrece capacidad para cinco ocupantes y un enfoque orientado al confort. Entre los principales elementos de equipamiento se destacan los asientos con ventilación individual, una pantalla central giratoria de 15,6 pulgadas, tablero digital de 12,3 pulgadas, Head-Up Display (HUD), cargador inalámbrico doble para teléfonos celulares y sistema de audio Infinity con diez parlantes y subwoofer.

En otros mercados a este modelo se lo conoce como BYD Song Plus

A nivel tecnológico también incorpora el asistente inteligente por voz “Hi BYD”, compatibilidad con Google Assistance y la función V2L (Vehicle-to-Load), que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos.

En materia de seguridad, el modelo cuenta con seis airbags, cámaras panorámicas de 360 grados y un paquete ADAS con más de 20 asistencias avanzadas a la conducción. Además, obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP.

Interior del BYD Song Plus en otros mercados

“Con el BYD Seal U DM-i seguimos ampliando nuestra visión de movilidad de nuevas energías en la Argentina, incorporando un modelo que combina tecnología, diseño, autonomía y una experiencia de confort superior”, señaló Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD Argentina.

La preventa ya se encuentra disponible en el mercado local y puede realizarse mediante una reserva de US$500 o su equivalente en pesos (aunque no se sepa aún el precio de lanzamiento). Según informó la automotriz, los primeros clientes que concreten la compra accederán a beneficios exclusivos.