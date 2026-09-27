El príncipe heredero de Arabia Saudita presentó los primeros autos producidos en su país que buscan desafiar a Tesla

Arabia Saudita dio un nuevo paso en su estrategia para desarrollar una industria automotriz propia. En ese sentido, el príncipe heredero Mohammed bin Salman presentó los primeros vehículos de Ceer, la marca de autos creada en 2022 por el Fondo de Inversión Pública (PIF) del país. Se trata de un sedán y un SUV eléctricos, ambos denominados Exobot, que fueron presentados en septiembre de este año y comenzarán a venderse en el país a principios de 2027.

Los dos modelos fueron desarrollados con una estética de inspiración futurista. Entre sus principales particularidades se encuentran las puertas tipo alas de gaviota o de mariposa, que se abren hacia arriba, y la ausencia de los pilares ubicados habitualmente entre las puertas delanteras y traseras.

Según explicó el CEO de Ceer, Jim DeLuca, para mantener la estructura de los vehículos se utilizaron materiales de alta resistencia. La agencia de noticias Reuters describió el diseño como “inspirado en la película de ciencia ficción Tron”.

Publicación oficial de Ceer sobre el lanzamiento de sus primeros modelos eléctricos

El Exobot es el primer paso de una gama que tendrá siete modelos. Según informó Ceer, el catálogo se ampliará con vehículos medianos y compactos y diferentes alternativas de propulsión. Por su parte, la compañía anunció que los cinco modelos restantes serán lanzados hasta 2030.

Ceer fue creada en 2022 como una empresa conjunta entre el Fondo de Inversión Pública saudí y Foxconn, fabricante taiwanés de productos electrónicos. Desde su lanzamiento, el proyecto fue presentado como parte de la estrategia de Arabia Saudita para desarrollar nuevas industrias, atraer inversiones y diversificar su economía, históricamente vinculada a los ingresos provenientes del petróleo.

Para el desarrollo de sus vehículos, Ceer cuenta con distintos socios internacionales: entre ellos aparecen BMW y Hyundai Transys, entre otras. En particular, BMW participa mediante una licencia de tecnología para componentes, mientras que Foxconn desarrolla la arquitectura eléctrica de los vehículos.

Así luce el sedán eléctrico de la firma Ceer

La producción estará concentrada en el Ceer Manufacturing Complex, ubicado en King Abdullah Economic City, en Arabia Saudita. La compañía informó que allí se fabricarán los vehículos de la marca y calificó a la instalación como la mayor planta de producción automotriz de Medio Oriente.

Según las proyecciones difundidas por la automotriz en su sitio oficial, la compañía podría aportar US$8000 millones al PBI de Arabia Saudita para 2034 y contribuir con US$21.000 millones a la mejora de la balanza comercial.

Una gama que irá más allá de los eléctricos

Aunque fue creada inicialmente como una marca enfocada en vehículos eléctricos, según medios internacionales especializados, su estrategia de producto se amplió. Según explicó su CEO a Reuters, la gama futura incluirá híbridos enchufables y vehículos con motores de combustión, en respuesta a los cambios en la demanda de los distintos mercados.

La empresa también planea comenzar su expansión comercial en países vecinos y avanzar posteriormente hacia otros mercados de Medio Oriente y el norte de África.

La compañía tiene planes de expansión para los próximos años Ceer

En cuanto a los primeros modelos, se confirmó que el Exobot utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios, una batería de 112 kWh y un sistema de tracción integral con tres motores. La configuración alcanza hasta 850 CV, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos y ofrece una autonomía de hasta 670 kilómetros bajo el ciclo NEDC. La marca también declara una carga del 10% al 80% en menos de 30 minutos.