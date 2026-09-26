Toyota Corolla Cross vs Honda HR-V: cuál conviene comprar en septiembre 2026 y por qué

La cercanía de precios, la historia y credibilidad de la marca y sus respectivas prestaciones ponen frente a frente a dos SUV que no tienen exactamente el mismo tamaño ni el mismo posicionamiento. Se trata de los Toyota Corolla Cross 2.0 XLI CVT y el Honda HR-V EXL.

El primero es la versión de entrada del modelo que pertenece al segmento C y cuesta $51.918.000, mientras que el segundo es la versión más equipada del SUV del segmento B y tiene un precio de $51.240.000.

Esa distinción es necesaria para leer la comparación, donde el Corolla Cross ofrece mayores dimensiones y un motor más potente, mientras que el HR-V EXL reúne equipamiento propio de una versión superior de gama.

Tamaño, baúl y motor

El Corolla Cross mide 4,46 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,62 de alto, con 2,64 metros entre ejes. El HR-V registra 4,33 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,59 de alto, con 2,61 metros entre ejes. Esto quiere decir que el Toyota es 13 centímetros más largo y cuatro centímetros más ancho.

El Corolla Cross mide 4,46 metros de largo

La diferencia también aparece en el baúl declarado, con unos 440 litros en el Corolla Cross y 354 litros en la HR-V con los asientos traseros en posición normal.

En mecánica, el Corolla Cross XLI tiene un motor naftero 2.0 de 171 CV y 203 Nm, asociado a una transmisión automática CVT con diez velocidades preprogramadas. El HR-V EXL utiliza un 1.5 naftero de 121 CV, con caja CVT y levas al volante. Ambos tienen tracción delantera.

El HR-V registra 4,33 metros de largo

Seguridad y asistencias

Los dos modelos incluyen control de estabilidad y tracción, frenos ABS y múltiples ayudas a la conducción, aunque sus sistemas tienen nombres y funciones específicas. El Corolla Cross XLI trae de serie siete airbags y el paquete Toyota Safety Sense, con frenado de precolisión, control de velocidad crucero adaptativo con rango completo, alerta y asistencia de carril, y luces altas automáticas.

El Toyota Corolla Cross fue el cuarto SUV más elegido del mercado argentino en agosto

El HR-V EXL cuenta con seis airbags y Honda Sensing, que integra frenado con mitigación de colisión, control de velocidad crucero adaptativo con seguimiento a baja velocidad, asistencia para mantenerse en el carril, mitigación de salida de carril y luces altas automáticas. También incorpora monitoreo de presión de neumáticos y LaneWatch, una cámara que muestra el sector derecho para reducir el punto ciego.

El HR-V EXL cuenta con seis airbags y Honda Sensing

En el Corolla Cross XLI no figuran la alerta de punto ciego ni la de tránsito cruzado trasero, reservado para versiones superiores.

Las diferencias en el equipamiento

El Corolla Cross XLI incluye climatizador automático de una zona, instrumental con pantalla de siete pulgadas, multimedia de diez pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cámara de retroceso, freno de estacionamiento eléctrico con Auto-Hold y llantas de aleación de 17 pulgadas.

El Corolla Cross cuenta con un instrumental con pantalla de siete pulgadas y una multimedia de diez pulgadas

La HR-V EXL ofrece climatizador de dos zonas con salidas de aire traseras, instrumental de siete pulgadas, pantalla multimedia de ocho pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico, acceso y arranque sin llave, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, y tapizado de cuero ecológico. También tiene freno de estacionamiento eléctrico con retención automática y llantas de 17 pulgadas.